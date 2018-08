Íme az 5 legveszélyesebb ország, amelynél csak idő kérdése lehet a teljes államcsőd

5. Görögország. CDS-felár: 402 bázispont.

4. Ukrajna. CDS-felár: 416 bázispont.

3. Törökország. CDS-felár: 499 bázispont.

2. Argentína. CDS-felár: 550 bázispont.

1. Libanon. CDS-felár: 640 bázispont

Görögország abból a szempontból kakukktojás ezen a listán, hogy az elmúlt években jelentősen csökkent a csődkockázata. Az eurózónás adósságválság csúcsán az ország gyakorlatilag csődbe ment, ezért nem meglepő, hogy a CDS teljesen elszállt (több ezer bázispontra emelkedett). Az elmúlt években azonban fokozatosan talpra állt a gazdaság, stabilan elkezdtek növekedni, hamarosan pedig lejár az IMF és az eurózónás hitelezők által nyújtott harmadik mentőcsomag, ezzel pedig új fejezet nyílik Görögország modern kori történelmében. Ennek ellenére a piaci szereplők továbbra is aggódnak a rendkívül magas adósságállomány miatt, ezt tükrözi a nemzetközi összehasonlításban továbbra is magas szinten álló csődkockázati mutató.Az ukrán gazdaság igazi bajai akkor kezdődtek, amikor 2014 márciusában Oroszország megszállta, majd elcsatolta a Krím-félszigetet, az ország keleti felét pedig szakadárok vették irányításuk alá, gyakorlatilag teljesen megszüntetve a gazdasági kapcsolatokat a nyugati országrészekkel. Ukrajna gazdaság teljesen összeomlott, amiből csak lassan és kínkeservesen tud kimászni. Az ukrán GDP-arányos államadósság 2014-ben megduplázódott és azóta is emelkedő pályán van, az ország vezetése a Nemzetközi Valutaalap (IMF) segítségével próbálja meg a felszínen tartani a gazdaságot. Ez azonban a jelenlegi, szigorodó monetáris politikai környezetben egyre nehezebben megy az ország sérülékenysége miatt. Nem véletlen, hogy a feltörekvő piaci tőkekivonás erősödése következtében rendre devizapiaci intervencióra kényszerül az ukrán jegybank a helyi fizetőeszköz, a hrivnya védelme érdekében.Törökország az elmúlt hetekben a gazdasági sajtó figyelmének középpontjába került, miután a nemzetközi befektetők keményen büntetni kezdték a gyenge gazdasági fundamentumok, a vezetés gazdaságpolitikai baklövései, illetve az Egyesült Államokkal szembeni konfliktus kiéleződése miatt. A líra árfolyama elképesztő mértékű leértékelődést szenvedett el, ami csak fokozza a jelentős dollárkitettséggel rendelkező török vállalati- és bankszektor problémáit. A befektetők tömeges vállalati csődeseményektől, a bankrendszer megroppanásától, illetve súlyos gazdasági válságtól tartva egyre komolyabban számolnak egy esetleges államcsőddel. Ez magyarázza, hogy a február közepi szint több mint háromszorosánál jár a török CDS.A török líra árfolyamválsága a világon mindenhol érezteti a hatását, a legrosszabb helyzetben azonban az olyan sérülékeny feltörekvő piaci országok vannak, mint Argentína. Az ország jelentős folyó fizetési mérleg hiánnyal és költségvetési deficittel küzd, miközben az infláció már a 30%-ot közelíti. A jegybank elkeseredett küzdelmet vív a peso árfolyamának védelme érdekében, emiatt már 45%-os alapkamatot tart érvényben, az ilyen magas kamat viszont gyakorlatilag megfojtja a növekedést. Az amerikai kamatemelések által kiváltott feltörekvő piaci tőkekivonás annyira érzékenyen érintette Argentínát, hogy az ország elnöke kénytelen volt az IMF-hez fordulni segítségért, pedig kevés országban rosszabb a szervezet megítélése, mint Argentínában. Bár a lépés segített valamelyest stabilizálni az ország helyzetét a nemzetközi pénzpiacokon, fokozott sérülékenysége miatt továbbra is a világ egyik legkockázatosabb befektetési helyszíne, amit jól mutat a nagyon magas CDS-felár.Libanon elsődleges sérülékenysége az elképesztően magas, a GDP 150%-át meghaladó államadósságból adódik. Emellett az ország számottevő külső adóssággal rendelkezik, vagyis a feltörekvő piaci tőkekivonási hullámokra különösen érzékenyen reagál. A libanoni jegybank továbbá ragaszkodik a helyi fizetőeszköz amerikai dollárhoz rögzített árfolyamához, ennek fenntartása azonban a jelenlegi nemzetközi környezetben egyre költségesebb, csak nagyon magas betéti kamatok nyújtásával lehetséges. Így ugyan sikerül dollárhoz jutnia az országnak, a spekulatív céllal báramló külföldi forrástól való egyre nagyobb függőség viszont jelentős pénzügyi kockázattal jár. Pláne úgy, hogy a bankrendszer jelentős libanoni állampapír-kitettséggel rendelkezik, ami egy ilyen eladósodott országnál komoly rendszerkockázatot jelent. Ha ehhez hozzávesszük, hogy már hónapok óta politikai fejetlenség uralkodik az országban, a szomszédos szíriai polgárháború miatt pedig rengeteg menekült van az országban, akik számottevő költséget jelentenek a költségvetésre nézve, miközben a hagyományosan húzóágazatnak számító turizmus - szintén a szíriai háború miatt - szenved, érthető, miért tartják a befektetők olyan kockázatos helynek Libanont.