Íme az a 10 nő, aki megváltoztatta a világot

10-6.

10. Marie Stopes, 1880-1958

Marie Stopes egy brit szerző, akinek írásai a születésszabályozásról és a házasság alatti szexuális éltről nagy port kavartak akkoriban. Stopes mindemellett a fajnemesítésért és a női jogokért is harcolt, ő alapította meg az első, fogamzásgátlással és abortusszal foglalkozó klinikát a briteknél.

Kép forrása: aboutmanchester.co.uk

9. Florence Nightingale, 1820-1910

Florence Nightingale angol ápolónő és statisztikus volt, a modern nővérképzés, valamint a betegellátás reformjának elindítója. Ő alkalmazott először statisztikai megközelítést a betegápolás hatékonyságának elemzésére, így a bizonyítékokon alapuló orvoslás egyik úttörőjének tekinthető. A krími háború idején ő vezette az első hivatalos hadszíntéri ápolónők csapatát, és a háborút követően is jelentős szerepe volt a hadszíntéri gyógyítási szolgáltatások javításában. A "hölgy a lámpással" becenevet kapta, amiért éjszakánként lámpással járt körbe a sérültek állapotának felméréséért.

Kép forrása: Wikipédia

8. Mary Wollstonecraft, 1759-1797

Mary Wollstonecraft brit író, filozófus és feminista, az újkori nőjogi mozgalmak elindítója volt. 1792-ben publikálta "A Vindication of the Rights of Woman" című művét, amely a nemek közötti egyenlőtlenségről ír.

Kép forrása: Wikipédia

7. Angela Burdett-Coutts, 1814-1906

Angela Burdett-Coutts jótékony tetteiről lett ismert, amellett, hogy nagyapja vagyonának megöröklése után az egyik legvagyonosabb nőnek számított Angliában. A szegényebbekért tett erőfeszítéseit meghálálva Viktória királynő bárónővé tette. Akkor kezdte el idejét és pénzét jótékony célokra fordítani, hogy nem engedték a Coutts Bankban dolgozni azt követően, hogy nagyapjának banki részvényeit és vagyonát megörökölte. Amellett, hogy otthonokat építtetett a szegényebbeknek, részt vett Kelet-London fejlesztésében is.

Kép forrása: Wikipédia

6. Margaret Thatcher, 1925-2013

Brit konzervatív politikus, 1979 és 1990 között az Egyesült Királyság első miniszterelnöknője volt, éppen egy recesszióval sújtott időben. Hivatala alatt kiemelt szerep jutott a deregulációnak (különösen a pénzügyi szektorban), a rugalmas munkaerőpiacnak, az állami tulajdonú vállalatok privatizációjának, és a szakszervezetek hatalmának és befolyásának csökkentésének. A recesszió idején népszerűsége csökkent, de a gazdaság fellendülése, illetve az 1982-es Falkland-szigeteki háború hozzájárult újraválasztásához.

Kép forrása: AFP/ Nicolas Asfouri