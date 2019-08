Indul a nagy vidéki útfelújítási program: évi 50 milliárdot szán rá a kormány

Gyopáros Alpár rámutatott, hogy idén és jövőre is 50-50 milliárd forintos keret áll rendelkezésre erre a célra, illetve azt is, hogy az ország mind a 19 megyéjében lesznek útfelújítási munkák. A kormánybiztos szavai szerint ezek a vidéki kistelepülési útfelújítások hozzájárulnak a települések lakosságának megtartásához.Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára szintén a mai eseményen ismertette, hogy az országos közúthálózaton 2010 óta összesen mintegy 5500 kilométernyi út újulhatott meg, csaknem 690 milliárd forint értékben.Szilvai József Attila, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezérigazgatója elmondta, a szükséges helyeken új alapréteget építenek be, a lokálisan teherbírását vesztett felületeken a rossz burkolatot elbontják és új pályaszerkezetet létesítenek a kivitelezők. Az útfelújítás során elvégzik az árkok tisztítását, a vízelvezetést is helyreállítják, valamint új közlekedési táblákat helyeznek ki.

Gyopáros Albert, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos beszédet mond a Magyar Falu Program keretében indult ötvenmilliárd forintos útfelújítások idén megvalósuló projektjeinek I. ütemét bemutató országos projektindító sajtótájékoztatón Vértessomlón 2019. augusztus 5-én. A most kezdődött első ütemben 89 szakaszon, mintegy 250 kilométeren újulhat meg az útburkolat. A Magyar Falu Program keretében zajló útfelújítási program jövőre is folytatódik, mivel a 2020-as költségvetés szintén ötvenmilliárd forintot biztosít a falvak közötti közlekedési hálózat felújítására. MTI/Bodnár Boglárka