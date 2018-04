Indul az újabb negyedév, elhallgatnak a jegybankok

Hiába lesz nálunk rövid hét, a világon nem mindenhol áll meg az élet húsvét. Mire ez a cikk megjelenik, addigra például már publikálták a márciusi feldolgozóipari bmi-t Kínában, de hétfő délután a tengerentúlról is jön hasonló adat.

Az igazi nagyüzem perszeindul be, amikor itthon az MNB közli a pénzügyi számlák negyedik negyedéves felülvizsgált adatát, amiből elsősorban az adósságráta alakulása lehet érdekes. Emellett jön a magyar bmi is, illetve a szokásos rövid kincstárjegy-aukció. Európában szintén a konjunktúra-indikátorok uralják majd a napot, emellett egy német kiskereskedelmi statisztika jön.reggel közli a KSH a kormányzati szektor egyenlegére vonatkozó negyedik negyedéves beszámolóját. Külföldön az Eurostat inflációs mutatójára lesz érdemes figyelni, míg a tengerentúlon munkaerőpiaci statisztika és gyáripari adat érkezik.adatközlések közül a szokásos havi hitelintézeti statisztika mellett a februári kiskereskedelmi forgalmat érdemes kiemelni. Az Eurostat szintén kiiskereskedelmi számokkal áll elő, illetve kora délután jön az EKB legutóbbi ülésének jegyzőkönyve.Az újabb rövid hét utolsó napjára itthon marad még egy ipari termelésről szóló beszámoló, míg külföldönaz amerikai munkanélküliségi statisztikát lehet érdemes kiemelni, mint olyat, amire a befektetők is figyelhetnek.