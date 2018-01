Ingyen ad páncéltörő rakétákat Ukrajnának az Egyesült Államok

A tényt, hogy az Egyesült Államok 350 millió dollár értékben saját költségre készül védelmi fegyvereket szállítani Ukrajnának, néhány nappal ezelőtt megerősítette Mary Jovanovich Kijevben akkreditált amerikai nagykövet is az RBK Ukrajina internetes kiadványnak adott interjújában. Hozzáfűzte ugyanakkor, hogy a fegyverek listáját még az amerikai kongresszusnak jóvá kell hagynia, valamint még számos részletkérdést meg kell beszélnie a két országnak.Így egyelőre nem tudni, hogy hány Javelin rakétát és kilövőállást kap Ukrajna, és azt sem, hogy mikor. Továbbá nem dőlt még el az egyik legfontosabb kérdés: az, hogy Washington engedi-e Ukrajnának, hogy a Donyec-megyében zajló fegyveres konfliktus övezetében bevesse a Javelineket.Viktor Muzsenko ukrán védelmi miniszter szerdán leszögezte: az ukrán fegyveres erők mindent megtesznek annak érdekében, hogy a korszerű rakétarendszerek ne kerülhessenek a szakadárok kezére. Ennek érdekében - mint mondta - tárolásukra alkalmas raktárakat fognak mihamarabb kialakítani. A tárcavezető szavai szerint a fegyverek féléven belül, de akár két hónap múlva is megérkezhetnek Ukrajnába.Ukrán sajtójelentések szerint már a héten megkezdték a rakétarendszer kezelőinek kiképzését az országban.A Javelin (gerely) rakétarendszer a világ talán leghatékonyabb páncéltörője. Az indítás után a rakéta automatikusan célba talál, így a kilövés után a kezelő azonnal fedezékbe is húzódhat, vagy újratölthet. A rakétának kétfokozatú hajtóműve van, az első fokozat kilöki a csőből, a második fokozat pedig csak a kezelőtől távolabb indul be. Ez alkalmassá teszi arra, hogy akár épületekből is kilőhessék. A rakéta az indítás után mintegy 150 méteres magasságba emelkedik, majd felülről csap le, a harckocsik páncélzata ugyanis a tetejükön a legvékonyabb.A Javelin az úgynevezett reaktív, azaz olyan védelemmel ellátott harckocsik ellen is hatékony, amely a becsapódó rakétát még becsapódás előtt kilövi. A Javelin rakétáknak ugyanis tandem elrendezésű robbanófejük van, amelyben a kisebb rész a reaktív védelem működésbe lépésének semlegesítésére való, a nagyobb pedig ezután felrobbantja a célpontot.Donald Trump amerikai elnök a múlt év végén hagyta jóvá, hogy ilyen típusú rakétarendszereket szállítson az Egyesült Államok Ukrajnának. A döntésre Moszkva heves tiltakozással reagált.