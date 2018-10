Ír kormányfő: novemberre vagy decemberre születhet meg a Brexit-megállapodás

"Tudom, hogy néhányan optimisták azt illetően, hogy a héten sikerül megegyezni a kilépésről szóló megállapodást illetően. Azt kell mondjam, mindig is úgy véltem, hogy ez nem valószínű" - fogalmazott Varadkar. "Úgy gondolom, hogy valószínűleg novemberben vagy decemberben lesz a legjobb esély a megállapodásra, de ez egy dinamikusan változó helyzet" - tette hozzá.Varadkar a héten Brüsszelbe utazik, hogy részt vegyen az uniós tagországok vezetői kétnapos brüsszeli csúcstalálkozóján, amelynek egyik központi témája az Egyesült Királyság EU-ból való kiválásának feltételrendszere lesz.Diplomáciai források szerint a tárgyalók a megállapodás már elfogadásra szánt tervezetét akarták előkészíteni, a megbeszéléseket azonban felfüggesztették a brüsszeli csúcsig. A felek továbbra is patthelyzetben vannak például az ír határ kérdését illetően.Az Ír Köztársaság és Észak-Írország határának majdani ellenőrzése a Brexit-tárgyalások sarkalatos pontja, amelyre mindmáig nem sikerült megoldást találni. A Brexit után ez a 499 kilométeres határ az Egyesült Királyság és az EU egyetlen szárazföldi vámhatárává válik, mivel London ki akar lépni az EU vámuniójából és az egységes piacból is. Ha viszont újra szigorúan ellenőrzött határ emelkedik Észak-Írország és Írország közé, az felrúghatja a több évtizedes fegyveres konfliktusnak véget vető, 1998-as nagypénteki megállapodást.Az EU javaslatai értelmében Észak-Írország brit tartomány követné a blokk kereskedelmi szabályait addig, ameddig nem sikerül egy átfogóbb kereskedelmi megállapodást elérni. Theresa May brit kormányfő szerint azonban ez a terv megosztaná az Egyesült Királyságot, ahelyett, hogy inkább az egész országra kiterjedő "ideiglenes vámeljárásra" tenne ajánlatot."Van néhány alapvető dolog, amelyet illetően nem tudunk megállapodni" - mondta Varadkar. "A kilépési megállapodás része kell, hogy legyen egy olyan, jogilag működőképes és jogilag kötelező biztosíték, hogy történjék bármi, nem lesz szigorú határellenőrzés az Ír-szigeten" - tette hozzá.Az ír kormányfő hétfőn találkozik Arlene Fosterrel, aki annak a Demokratikus Unionista Párt (DUP) észak-írországi pártnak a vezetője, amelynek külső támogatásával a Theresa May vezette, kisebbségben lévő Konzervatív Párt kormányoz. Foster viszont azzal fenyegetőzött, hogy visszavonja a támogatást, ha May lehetővé tesz bármilyen, Észak-Írországot Nagy-Britanniától elválasztó ellenőrzést.