Irán szerint az USA mindent elront, amit lehet

Dzsávád Zárif, aki a CBS Szemben a nemzettel című, szokásos heti politikai vitaműsorának adott interjút a héten az ENSZ-közgyűlés ülésszakán, leszögezte: Teherán álláspontja szerint Washingtonnak komolyan felül kellene vizsgálnia politikáját az egész térségben. Kifejtette továbbá: "még mindig él a lehetőség, hogy Irán újraindítja atomfegyver-programját". Hozzátette: ez még azért nem történt meg, mert az európai nemzetek azon vannak, hogy segítsenek Iránnak az atomalku "gazdasági jutalékának" megtartásában.Dzsávád Zárif "példátlannak" mondta, hogy Donald Trump amerikai elnök szankciókkal fenyegette meg azokat az európai országokat, amelyek továbbra is gazdasági kapcsolatokat ápolnak Iránnal. Mint fogalmazott: "az Egyesült Államok azt kéri országoktól, hogy sértsék meg a nemzetközi jogot és azt mondja országoknak és vállalatoknak, hogy amennyiben tiszteletben tartják a nemzetközi jogot, akkor megbünteti őket".Az iráni külügyminiszter leszögezte, hogy ha az amerikai kormányzat továbbra is törvénytelenségre bíztatja szövetségeseit, annak meglesznek a következményei. "A nemzetközi közösség nem fogja elfogadni, hogy valaki csak jön és utasításokat ad" - fogalmazott. Utalt arra, hogy néhány vállalat - a szankcióktól való félelmében - már valóban beszüntette kapcsolatait Iránnal, de - mint mondta - Teherán ennek ellenére továbbra is együttműködik az európai államokkal és vállalatokkal.Az amerikai álláspontot Zarif úgy értékelte: az "nem az erő jele". Úgy vélte, hogy az amerikai kormányzat elszigetelte magát Irán ügyében a világtól, és utalt arra, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa (BT) héten Iránról tartott vitájában a 15 BT-tag közül 14 bírálta Washingtont, mert felmondta az iráni atomegyezményt.Washington és Teherán viszonya különösen az idén május óta romlott meg, amikor a Trump-kormányzat egyoldalúan felmondta a 2015-ben megkötött többhatalmi atomalkut. Az amerikai elnök kedden, az ENSZ-közgyűlés ülésszakán elmondott beszédében "korrupt rezsimnek" minősítette Iránt, azt állította, hogy a nemzetközi terrorizmus fő támogatója, és arra szólította fel a világ nemzeteit, hogy "agressziója miatt" szigeteljék el Teheránt.