Iráni szankciók feloldásáról döntött a Nemzetközi Bíróság

Az ENSZ elsődleges bírói szervének végzése az élelmiszerek, mezőgazdasági termékek, gyógyszerek és orvosi eszközök, valamint a polgári légiközlekedés biztonságát szavatolni hivatott felszerelések iráni exportját érintő büntetőintézkedések felfüggesztését írja elő. Szerdán kiadott ideiglenes végzésében a törvényszék annak biztosítására szólította fel az Egyesült Államokat, hogy a Teherán elleni korlátozásai ne legyenek negatív hatással az említett területekre, a jelenlegi garanciák ugyanis nem megfelelőek. Mint írták, az amerikai szankciók veszélyeztethetik a polgári repülésbiztonságot, súlyosan káros hatásuk lehet a lakosság egészségi helyzetére és életére.Az amerikai kormány várhatóan fellebbezni fog a döntés ellen, amelynek mindazonáltal valószínűleg mindössze korlátozott kihatása lenne a szankciókra. Az iráni híradásokban ugyanakkor hatalmas győzelemként ünnepelték a hágai fejleményeket. Haszan Róháni iráni elnök a Taszním hírügynökségnek tett nyilatkozatában méltatta az európai országokat, amelyek Washington szankciói ellenére is fenntartják az országgal a kereskedelmi kapcsolatokat, és hozzátette, hogy Trump belpolitikai célok miatt tartja Iránt nyomás alatt.Irán július közepén fordult a Nemzetközi Bírósághoz az Egyesült Államok által ismét életbe léptetett szankciók azonnali eltörlését, illetve kártérítést sürgetve. Az iszlám köztársaság arra hivatkozott, hogy Washington megsértette a két állam közötti, kevéssé ismert 1955-ös barátsági szerződést. Az Egyesült Államok szerint azonban a törvényszéknek nincs joghatósága az ügyben, a kifogásolt kérdésekre pedig nem vonatkozik a szóban forgó megállapodás.Mike Pompeo amerikai külügyminiszter szerint Teherán politikai célokra használja a hágai Nemzetközi Bíróságot. Pompeo szerdai washingtoni sajtóértekezletén leszögezte: a döntéstől függetlenül Washington elkötelezett az Iránnak nyújtandó humanitárius segítség folyósításában. A külügyminiszter lényegében Irán vereségeként értékelte a hágai döntést, mert - mint fogalmazott - a bíróság elutasította Teherán összes többi kérését az amerikai szankciók feloldására. Pompeo ugyanakkor Iránt vádolta meg az Irakban lévő amerikai érdekeltségek elleni támadásokkal is, bejelentette továbbá, hogy az Egyesült Államok felmond egy 1955-ben Iránnal kötött barátsági szerződést.Trump májusban bejelentette: országa egyoldalúan felmondja az iráni nukleáris programról 2015-ben aláírt többhatalmi megállapodást, és újra életbe lépteti a felfüggesztett szankciókat. A korlátozásokat két szakaszban vezetik be. Az első augusztus elején vette kezdetét, és az iráni gazdaság több ágazatát érinti. A novemberben életbe lépő második szakasz elsősorban az iráni energetikai szektort célozza, embargóval sújtva az olajexportot. Az egyezmény többi aláírója azonban arra az álláspontra helyezkedett, hogy kitart a szerződés mellett, amíg Irán is így tesz.A Nemzetközi Bíróság döntései kötelező érvényűek, a testület azonban nem tudja kikényszeríteni ítéletei végrehajtását, márpedig mind Irán, mind pedig az Egyesült Államok részéről volt már rá példa, hogy nem hajtotta végre azokat.