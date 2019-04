Fontos változás jöhet a személyi igazolványoknál és jogosítványoknál

a vezetői engedély igénylésére és kiállítására, érvényességének meghosszabbítására, valamint a kapcsolódó nyilvántartások vezetésére és az adatok elektronikus továbbítására vonatkozóan, ennek keretében térjen ki annak vizsgálatára, hogy vezetői engedély fizikai kiállítása nélkül, kizárólag nyilvántartási adatokra alapozva belföldön megvalósítható-e a vezetői jogosultság zavartalan gyakorlása.

Az okmánybiztonság növelése, valamint a szélesebb körű felhasználás biztosítása érdekében szükséges fejlesztéseket dolgoznak ki és hajtanak végre.

Forrást kell biztosítania Varga Mihály pénzügyminiszternek 95 millió forint értékben arra, hogy a lakcímadatok és személyi azonosító adat megjelenjen az elektronikus személyazonosító igazolványon. Egyéb fejlesztésekre pedig további 775 millió forintot kell rendelkezésre bocsátania.

A belügyminiszternek azt is meg kell vizsgálnia a Magyar Nemzeti Bank bevonásával, hogy az elektronikus tárolóelemmel rendelkező személyazonosító igazolvány képessé tehető-e arra, hogy az azonnali átutalások kapcsán fizetési megbízások indítására szolgáljon. Ez utóbbira a kormányhatározat május 31-et jelölte meg határidőként. A határozat felkérte az MNB elnökét, hogy ebben a feladatban működjön közre.

Rövid, de több szempontból is előremutató kormányhatározat jelent meg szerdán "a családok számára nyújtott támogatásokhoz és egyes élethelyzetekhez kapcsolódó eljárások egyszerűsítéséről" címmel.Ezek szerint az újszülöttek életkezdési támogatását (ez az az összeg, amit Start értékpapírszámlára helyez a kincstár, ami Babakötvény vásárlása esetén hozzáadódik a befektetésekhez) 2020. január elsejétől hivatalbóli okmányellátással és az alanyi jogon járó családtámogatások automatikus igénylésének biztosításával támogatják. A miniszterelnök a határozatban felhívta a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az újszülöttek életkezdésének támogatása érdekében a szükséges 365 millió forint rendelkezésre állásáról.Pintér Sándor belügyminiszter pedig azt a feladatot kapta, hogy dolgozzanak ki koncepciótEmellett azt is kezdeményezte a határozat, hogy az elhalálozást követő, ahhoz kapcsolódó eljárások lefolytatásához vagy megindításához szükséges folyamatok teljes körű elektronizálása és automatizálása valósuljon meg, valamint ugyanígy teljes automatizálást ír elő a határozat a házasságkötéshez kapcsolódó eljárások lefolytatásához vagy megindításához.Mindezeket idén április 30-ig kell elkészítenie a minisztériumnak. Érdekesség, hogy a jogosítványra vonatkozó új koncepció kidolgozásában a Magyar Vöröskereszt működhet közre.A határozatban szerepel az is, hogy a kormány egyetért az, amely több pontból állna: