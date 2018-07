Polgári forrongáshoz vezethet a Brexit az Amazon egyik felsővezetője szerint

Az Amazon vezetője úgy vélekedett, hogy ha 2019. március 29-én úgy szűnik meg az Egyesült Királyság európai uniós tagsága, hogy a brit kormány nem jut megállapodásra Brüsszellel, az akár két héten belül polgári nyugtalansághoz vezethet.

Doug Gurr még pénteken, a brit kormány Brexit-tárgyalásokért felelős új minisztere, Dominic Raab által rendezett magas rangú üzleti találkozón adott hangot véleményének, amelyet a hétfői brit sajtó az első ilyen jellegű figyelmeztetésként értékelt az üzleti szféra részéről.A The Times című napilap úgy tudja, Doug Gurr kijelentései meglepték a jelenlévőket, akik közül többen fenntartásokkal fogadták az általa mondottakat.Az internetes óriásvállalat a The Times megkeresésére nem kommentálta Doug Gurr megjegyzését, csak annyit közölt, hogy a gazdaság többi szereplőjéhez hasonlóan sokféle eshetőségre készülnek a brit európai uniós tagság alig nyolc hónap múlva várható megszűnésével kapcsolatban, hogy továbbra is ki tudják szolgálni vevőiket és a kisvállalkozásokat, amelyek számítanak rájuk.Theresa May miniszterelnök hivatala hétfőn nem tulajdonított nagy jelentőséget a Doug Gurr idézett kijelentéseinek. "Semmi sem támasztja alá, hogy ez történne", ha nem lesz megállapodás - fogalmazott egy szóvivő, hozzátéve: az a legvalószínűbb, hogy a tárgyalások az Európai Unió és az Egyesült Királyság számára egyaránt előnyös megállapodással zárulnak majd.Az Amazon csak az egyike azoknak a vállalatoknak, amelyek egy megállapodás nélküli Brexit veszélyeire figyelmeztetnek. Korábban többek közt az Airbus és a Jaguar Land Rover is elképzelhetőnek nevezte, hogy a kilépést övező gazdasági-politikai bizonytalanság miatt kénytelen külföldre vinni munkahelyeket és beruházásokat. Hétfőn a Ryanair ír diszkont légitársaság is úgy vélekedett, hogy jelentős az esélye a megállapodás nélküli Brexitnek.Dominic Raab azonban a BBC vasárnapi adásában azt mondta, akár már októberre megállapodás születhet az unió és a brit kormány között a kilépés feltételrendszeréről, de a brit kormány előkészületeket tesz arra a lehetőségre is, hogy nem születik egyezség.