Ítéletet mondtak Magyarországról: Szép-szép, de várjunk még a pezsgővel

Jól megy a magyar motor, de még bármikor lefulladhat

Az egyik legfontosabb kihívás Magyarország előtt, hogy mennyire tud a külföldi tőke számára vonzó lenni. Az alacsonyból közepes munkaerő-költségű modellre való átállás, illetve a képzett munkaerő hiánya miatt a cégek azzal a kockázatos döntéssel nézhetnek szembe, hogy hajlandók-e tőkeintenzívebb beruházásokat végrehajtani az országban

Nem lehet elvitatni a magyar gazdaság robosztus teljesítményét az utóbbi években, amihez ráadásul fegyelmezett költségvetési politika is társult. A hosszabb távú növekedési kilátásainkat azonban továbbra sem lehet egyértelműen pozitívnak ítélni, a fő kockázat elsősorban az, hogy Magyarország fenn tudja-e tartani a jelenlegi növekedési ütemet anélkül, hogy az európai konjunktúra élénküljön - kezdődik a SocGen kedden publikált beszámolója a cég elemzőinek budapesti látogatásáról. Ahogy ilyenkor megszoktuk, a szakemberek kormányzati illetékesekkel, az MNB és az ÁKK szakembereivel találkoztak az elemzők, akik most összegezték tapasztalataikat.- emelik ki a francia bank elemzői.A SocGen szakemberei szerint a magyar kormány elsősorban az alacsony társasági adókulccsal akarja javítani az ország versenyképességét, emellett az erőteljes béremelésektől remélik, hogy nő majd a képzett munkaerő, illetve a korábban elvándorolt munkaképes korú magyarok egy része visszatér majd. A versenyképesség növekedésétől reméli a magyar kormány azt, hogy majd a jövőben javul a potenciális növekedésünk, ennek forrása elsősorban a béremelések miatti keresletnövekedés és a termelékenység javulása lehetnek. Hosszabb távon jelentős összeget kellene az oktatásba, az egészségügybe, az innovációba és a nyelvtudásba fektetni ahhoz, hogy a magasabb munkaerő-költség magasabb hozzáadott értékkel is párosuljon.A bank elemzői az idei évre 3,6%-os GDP-bővülést várnak, ami még mindig meghaladhatja a 3%-os potenciális növekedést. A két számból főleg utóbbi mondható meglepőnek, hiszen a legtöbb piaci szereplő inkább 2-2,5 százalékos potenciális növekedéssel számol.

Az elemzés szerint a magyar szakemberek aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy az utóbbi években a régióban Lengyelország, Csehország és Szlovákia is lehagyott minket az egy főre eső GDP növekedésében, emiatt egyre erősebb a kockázat, hogy vajon tudunk-e érdemben közelíteni a nyugat-európai életszínvonalhoz.

Matolcsyék ágyazhatnak meg a növekedésnek

Várhatóan továbbra is a forintárfolyam marad majd a magyar jegybank gondolkodásának fókuszában, egyrészt az export versenyképessége, másrészt pedig az MNB mérlegének nyereségessége szempontjából. Így a monetáris szigorítás üteme ahhoz alkalmazkodhat, amire szükség lesz a forint stabilan vagy kicsit gyengébben tartásához

A magas kapacitáskihasználtság és a pozitív kibocsátási rés mellett a kockázatok az infláció erőteljes és hirtelen emelkedésének irányába mutatnak, ahogy azt Románia példáján láttuk az elmúlt egy évben

Mi lesz a forinttal és az állampapírokkal?

Maradhat a harcias hangnem Brüsszellel

Ha a költségvetési vita a magyar érdek ellenében dől el, akkor a kieső forrásokat máshonnan próbálhatja pótolni a kormány, például újabb különadókat vethetnek ki a külföldi cégekre

A tapasztalatok alapján a SocGen arra számít, hogy az MNB monetáris politikája továbbra is ultra laza lesz, hogy ezzel is támogassa a növekedés fenntartását. Vagyis a szigorítás csak nagyon lassú lehet, jóval az EKB és a régiós jegybankok után emelhet kamatot a Monetáris Tanács. Az első kamatemelés a szakemberek szerint 2019 negyedik negyedévében jöhet, így. Azt ugyanakkor hozzáteszik, hogy ez az alap forgatókönyvük, a kockázatok inkább abba az irányba mutatnak, hogy csak még később, 2020 első felében szánja majd rá magát az emelésre az MNB.- hangsúlyozzák az elemzésben.Az infláció kapcsán azt emeli ki Phoenix Kalen, a bank szakembere, hogy látszanak a keresleti nyomás jelei például a piaci szolgáltatások áremelkedésében, emellett az ingatlanpiac túlfűtöttsége irányába is mutatnak jelek.- szögezik le.A jegybank vezetése kapcsán szóba került a kormányalakításkor, hogy esetleg Matolcsy György visszatérhet a kormányzati munkához. Erre azonban nem került sor, ráadásul a SocGen két forrástól úgy tudja, hogy az elnök hatéves mandátumának lejárta után akár még egy ciklust vállalhat az MNB élén, vagyis 2025-ig is posztján maradhat.A fenti tényezők együttállása mellett a SocGen elemzői arra számítanak, hogy 2019 közepéig nem változik jelentősen a forint árfolyam az euróval szemben, a 309-315 közötti sávban ingadozhat a jegyzés.Közben rövidtávon ugyan emelkedhetnek a magyar hozamok, de továbbra is mérsékelt maradhat a felárunk a német állampapírokhoz képest, 180-200 bázispont körül lehet. Jelenleg ez a felár a tízéves papírok esetében 210 bázispont körül van (0,55% vs. 2,68%), vagyis ha beigazolódik a jóslat, akkor még nőhet is a magyar kötvények vonzereje.Az utóbbi években éleződött a viszony a magyar kormány és az Európai Unió között, ez a következő ciklusban is folytatódhat. A Societé Generale forrásai szerint Orbán Viktor már, hogy megvitassák a nyugati és a keleti tagállamok közti vitás kérdéseket.A következő hónapok az új uniós költségvetési ciklus forrásainak elosztásáról szólhat, az alkupozíciókat befolyásolhatják majd az EP-választások eredményei jövő májusban. Az elemzők szerint a növekedés fenntarthatósága szempontjából Magyarország számára különösen fontos az EU-források fenntartása.- vélik a szakemberek.