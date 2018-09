Itt a beruházási lista, ami felrázza Magyarországot

A magyar gazdaság növekedési kilátásai és versenyképessége lesz a Budapest Economic Forum egyik kiemelt témája október 4-én. ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Az elmúlt évek során több nagy volumenű kapacitásfejlesztő vállalati beruházás elindítása vagy bejelentése történt meg, amik az elkövetkező évek beruházási folyamatainak meghatározó elemeit képzik. Ezen vállalati szektorban megvalósuló nagyberuházások közül kiemelkedik a Mercedes és a MOL már zajló bővítése, illetve az újonnan bejelentett BMW beruházás. A járműipari és vegyipari beruházások mellett azonban további szektorokban — például élelmiszeripar, építőipar, gépgyártás stb.— is számos nagyobb léptékű fejlesztés valósul meg a közeljövőben. A Magyar Nemzeti Bank a héten megjelent inflációs jelentésében egy listát közölt, amely ezeket a beruházásokat sorolja fel:

A nagyberuházások egymással átfedésben valósulnak meg, így összességében a legnagyobb közvetlen hatást a 2018-2019 években gyakorolhatják.

A fejlesztések több, egymást követő csatornán keresztül fejtik ki növekedési hatásukat.támogatják a gazdasági növekedést,az ipari termelés járul hozzá a növekedéshez. Továbbá a termelés beindulásával párhuzamosan vagy azt megelőzően felfutó foglalkoztatás és azok további hatásai (fogyasztásbővülés, a munkaerőpiac mobilitásának függvényében lakáspiaci élénkülés) is támogathatják a gazdasági növekedést.Ezek a nagy volumenű beruházások a lefutásukról elérhető információk alapján az elkövetkező évek során meghatározó elemei lehetnek a hazai gazdasági növekedésnek.újonnan bejelentett beruházásai jelentős súllyal bírnak a nagyberuházásokon belül is. A három kiemelkedő mértékű projekt az általuk érintett hat évre szétosztva, évente átlagosan közel 200 milliárd forinttal emeli a nemzetgazdasági beruházások pályáját. A korábbi nagy kapacitásbővítő beruházások alapján azonban a projektek lefutása feltehetően farnehéz lehet, mely jelen esetben az előrejelzési horizonton túlra nyúlik.A kapacitásbővítő beruházások közvetlen, importvonzattal korrigált hatásaA legfrissebb beruházás a BMW által júliusban bejelentett kapacitásbővítés, ami előretekintve érdemben támogathatja a hazai gazdaság növekedését. Az eddig rendelkezésre álló információk alapján a BMW gyár építése 2020-tól indul, így a beruházás jelentős része az MNB 2020-ig tartó előrejelzési horizontján kívülre esik. A BMW beruházás hosszútávon (a beruházás, a termelésbővülés és egyéb másodkörös hatások) mintegy 0,5 százalékponttal emelheti meg a hazai GDP szintjét. A beruházás kezdeti szakasza során feltehetően alacsonyabb hozzáadott értékkel bíró munkálatok zajlanak. A beruházás első jelentősebb költségeleme, a gyárépület kialakítása várhatóan a 2020-as év során fog csak megkezdődni, így a fejlesztés első makrogazdasági szempontból mérhető növekedési hatása is erre az évre esik. Így érdemi növekedési hozzájárulás először 2020-ban jelentkezhet az ekkor várható infrastruktúrafejlesztéseket, valamint a beszállítói hálózat várható beruházásait is figyelembe véve 0,1 százalékponttal járulhat hozzá a fejlesztés a hazai GDP növekedéshez.