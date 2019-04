Itt a bizonyíték, hogy hallani sem akar az erős forintról az MNB - Irány a 330-as euró?

Romló nemzetközi környezet, "lazító szigorítás", jegybanki hitelesség

Szigorítunk, de közben mégsem

eseti, egyedi döntés született, nem tartották szükségesnek, hogy (szigorítási) ciklust nyissanak.

A döntés legnagyobb (látszólagos vagy tényleges?) ellentmondása az volt, hogy az MNB korábban már többször jelezte, hogy az extrém laza monetáris politikája az előrejelzési horizonton nem tartható fenn, ehhez képest megemelte a GDP- és inflációs prognózisát, és mindössze egyszeri alkalomra szóló, jelképes mértékű szigorítást hajtott végre.

a nemzetközi környezet, főként az európai gazdaság erőteljes lassulása miatt a korábbiaknál is óvatosabb megközelítést indokol.

a jövőbeli adatok függvénye, hogy lesz-e újabb szigorító lépés.

Tényleg nagyon elromlott a külső környezet

Fokozott piaci várakozás előzte meg a március 26-i MNB kamatdöntő ülést, ugyanis gyakorlatilag mindenki arra számított, hogy több mint hét év után először monetáris szigorító lépés(eke)t jelent be a jegybank, elkezdve ezzel a (lassú és fokozatos) monetáris szigorítási ciklust . Bár valóban megtörtént a nagy bejelentés, Matolcsy György jegybankelnök a vártnál lazább hangnemet ütött meg az ülést követő sajtótájékoztatóján, kijelentve , hogyMatolcsy szavaira a forint hirtelen esni kezdett, az elemzők között pedig többen is azt a véleményt osztották , hogy ennél lazább hangvételű szigorítást nehéz lett volna végrehajtani. Ez magyarázta a forint gyengülését, hiszen a jegybankelnök által közvetített üzenet erősen eltért attól, amire a piaci szereplők számítottak. Matolcsy György megfogalmazásával, illetve az MNB inflációs és gazdasági helyzetértékelésével kapcsolatban bennünk is számos kérdés felmerült Nagy Márton, az MNB alelnöke aztán igyekezett finomítani, ha úgy tetszik, pontosítani a jegybank kommunikációját a Portfoliónak adott interjújában . Nagy szerint az MNB végig transzparensen, következetesen kommunikálta lépéseit, hangsúlyozva, hogy a piaci szereplők félreérthették a helyzetet, amikor a normalizáció kifejezése alatt egyfajta folyamatot, kamatciklust értettek. Arra a felvetésünkre, hogy akkor a februári kamatdöntést követően kiadott közleményben miért szerepelt még mindig az a rész, hogy a "Monetáris Tanács felkészült a monetáris politika fokozatos és óvatos normalizációjára", szintén az volt a válasz, hogy a piaci szereplők túl sok mindent láthattak bele a normalizáció kifejezésbe, ezt követően pedig áttért arra, hogyA kedvezőtlenebbé váló nemzetközi környezet már hónapok óta visszaköszön az MNB kamatdöntéseit kísérő közleményekben is, a márciusi dokumentum szövegében azonban még hangsúlyosabban szerepel., idővel pedig felül is kerekedhet a dinamikus bérnövekedés és erős belső kereslet által hajtott belső inflációs folyamatokon . Nagy Márton ezzel indokolta, hogy adatvezérelt üzemmódba kapcsolt az MNB, vagyis, hogyAz MNB a külső környezet jelentős romlásával magyarázza azt, hogy miért kell a korábbinál óvatosabban és körültekintőbben eljárni a monetáris politikai döntéshozatalban. A világgazdasági konjunktúrahelyzet valóban látványosan romlott az elmúlt hónapokban. A kínai gazdaság látványos szenvedését fiskális és monetáris lazítással igyekeznek egyensúlyozni a helyi döntéshozók az USA-val vívott kereskedelmi háború árnyékában, miközben az Egyesült Államok növekedési ciklusa érett szakaszában jár, ezért fokozatos lassulásra van ítélve. Ezzel összefüggésben a piaci szereplők tavaly decemberben elkezdték kiárazni a további Fed-kamatemeléseket, a márciusi kamatdöntő ülésen pedig már az amerikai jegybankárok is úgy vélekedtek, hogy nem lesz idén több kamatemelés. A befektetők azonban ennél is tovább mentek, és már egyre inkább arra számítanak, hogy idén kamatot vághat a Fed.

Kína és az Egyesült Államok gazdasági kilátásai is kedvezőtlen irányba mozdultak el az elmúlt hónapokban, az euróövezet esetében azonban még látványosabb lassulásról beszélhetünk. A tavalyi utolsó negyedévben mindössze 0,2%-kal bővült az övezeti GDP, ezzel pedig az éves növekedési ütem ötéves mélypontra lassult, az Európai Központi Bank által várt felpattanás pedig az idei első negyedévben sem jött el. A január óta beérkezett euróövezeti makrogazdasági adatok változatlanul borús képet festenek az euróövezetről: a német ipar a kínai (és globális) lassulás, valamint az autóipart érintő új környezetvédelmi szabványoknak való megfelelési kényszer miatt rég nem volt ilyen rossz formában, Olaszország recesszióval küzd, miközben a francia gazdaság sem teljesít túl jól.Az Európai Központi Bank továbbra is kitart alapvető forgatókönyve mellett, miszerint a mostani helyzet átmeneti, egyedi tényezőkből fakadó gyengélkedés, azt ugyanakkor elismerik a döntéshozók, hogy a korábban vártnál rosszabbul alakultak a gazdasági folyamatok az övezetben. Épp ezért az EKB márciusi kamatdöntő ülését követően közzétett iránymutatásában későbbre tolta az első lehetséges kamatemelés időpontját, továbbá egy újabb, a vállalati hitelezést támogató úgynevezett TLTRO-program elindításáról döntött, ami kvázi annak beismerése, hogy valóban nem jó irányba haladnak a gazdasági folyamatok. Emellett jelentősen lefelé módosította növekedési és inflációs előrejelzését az eurózónás jegybank. Különösen 2019-re vonatkozóan volt markáns ez a lépés.

Klikk a képre!

Az EKB tavaly december óta nem áll túl jól az alacsony infláció elleni küzdelmében: márciusban a várakozásokat alulmúló adat érkezett az övezetből (a fő inflációs szám 1,4%, a maginfláció pedig mindössze 0,8% volt), közben pedig a piaci inflációs várakozások is gyorsan süllyedni kezdtek. Talán ez az, ami most legjobban aggaszthatja a döntéshozókat.

Ilyen körülmények között nem meglepő, hogy a piaci szereplők folyamatosan egyre későbbre árazzák az első euróövezeti kamatemelés lehetséges időpontját. Idén januárban az OIS-swapgörbe alapján arra lehetett számítani, hogy 2020 májusában jöhet az első 10 bázispontos szigorítás az O/N betéti rátában, majd 2020-ban következhet még egy 10 pontos szigorítás, az április eleji állapotok alapján azonban már csak egyetlen emelés jöhet 2020 végén.

Klikk a képre!

Hitelesség, kommunikációs zsonglőrködés, változatlan karakter

A jegybank márciusi inflációs előrejelzésében ugyan feljebb húzta decemberhez képest az adószűrt inflációra vonatkozó 2019-es és 2020 év eleji előrejelzését, amit a korábban vártnál erősebb belső inflációs folyamatokkal lehet magyarázni,

ugyanakkor közben azt állítja az MNB, hogy az európai (és globális) dekonjunktúra inflációs hűtő hatása 2019 végétől kezdve egyre fokozottabban érvényesül majd az importált infláció leszorításán keresztül a hazai árszínvonal alakulásában.

A jegybanki kommunikáció szerint szükségesek voltak ezek az intézkedések az elért inflációs cél tartós biztosítása érdekében, azonban nem nehéz belátni, hogy ez a minimális szigorítás önmagában érdemben nem befolyásolhatta a jövőbeli inflációs pályát, így inkább szimbolikus jelentőségű lépésről lehet beszélni.

De akkor miért volt szükség arra, hogy az MNB minimális szigorítást hajtson végre, majd aztán azt kommunikálja, hogy minden (külső és belső) tényező változatlansága mellett ezzel a lépéssel lett biztosított az inflációs cél elérése?

Ez utóbbival indokolta Nagy Márton, hogy az alappálya mentén nincs szükség további szigorításra az inflációs cél fenntartásához. Az alelnök ugyanakkor hozzátette, hogy eztPersze lehetne vitatkozni tartalmában azzal a megállapítással, hogy az euróövezeti dekonjunktúra inflációs hűtő hatása annyira jelentős lesz, hogy teljesen elfojtja az erős belső keresletből fakadó árnyomást, a monetáris politika időhorizontján a 3%-os célon tartva ezzel a hazai inflációt.Az más kérdés, hogy ennek kommunikálásához elegendő lett volna annyit mondani, hogy decemberhez képest nagyon rosszra fordult a külső környezet, emiatt pedig nem tud iránymutatást adni a jegybank a monetáris politikát illetően, így adatvezérelt üzemmódba lépünk. Ebben az esetben viszont a 10 bázispontos kamatemelésre, illetve a 100 milliárd forintos swapállomány-csökkentésre sem lett volna szükség.A februári kamatdöntő ülést kísérő közleményben még mindig (a korábbiakhoz hasonlóan) az a mondat szerepelt, hogy a "Monetáris Tanács felkészült a monetáris politika fokozatos és óvatos normalizációjára". Ilyen kommunikációs előkészítéssel nehéz lett volna hitelességveszteség nélkül hirtelen azt mondani, hogy a jelenlegi kondíciók biztosítják az infláció célértéken tartását. Persze itt is felmerülhet a kérdés, hogy a most egyszerinek beharangozott kamatemelés hogyan érintette a jegybanki hitelességet a korábbi kommunikáció fényében, amikor "fokozatos normalizációról" volt szó.A kamatemelés ellenére Matolcsy György igyekezett a döntés után hangsúlyozni, hogy a monetáris politika karaktere nem változott, ezzel jelezve, hogy a szigorítás ellenére lazák maradnak. Úgy tűnt, hogy a jegybanki kommunikáció igyekezett minden lehetséges eszközzel hűteni az elmúlt hónapokban felépült kamatemelési várakozásokat, ez azonban csak mérsékelten sikerült, legalábbis a határidős kamatmegállapodások által implikált kamatpálya alapján. Az FRA-k ugyanis továbbra is azt mutatják, hogy a jelenleg 20 bázispont körüli értékről az év végére 50 bázispont fölé emelkedhetnek a bankközi kamatok (3 hónapos BUBOR), ami gyakorlatilag három további 10 bázispontos betéti kamat emelést jelez előre idénre.

Megjegyzés: április 3-i állapot.

Áldás és egyben átok

ami önmagában javítja a forint nemzetközi megítélését, erősítve ezáltal az árfolyamot, amit nyugodtan nevezhetünk a magyar jegybank számára nem kívánatos következménynek.

Áldás, mivel a magyar jegybank az utóbbi években többször is bizonyította, hogy elkötelezett a lehető leglazább monetáris kondíciók fenntartása iránt, az infláció célon tartása mellett a gazdasági növekedés lehető legnagyobb támogatásában. Másképp megfogalmazva: a magas nyomású gazdasági környezet kialakításában és fenntartásában érdekelt.Másrészt viszont átok is az újonnan előállt helyzet, hiszen az EKB további lazításával és az első kamatemelési időpontjának egyre később tolódásával a magyar monetáris politika relatív pozíciója szigorúbbá válik,