Itt a döntés: szinte bármiről szavazhatnak ma este Brexit-ügyben!

Az alsóház hétfő éjjel szavazta meg azt az indítványt, amelynek alapján a képviselők saját kezdeményezésükre szavazhatnak - egyelőre jogilag nem kötelező erővel, indikatív, vagyis véleményjelzési céllal - az eddig kétszer is nagy többséggel elvetett Brexit-megállapodás különböző alternatíváiról.A szerdai vitanapra beterjesztett napirendi javaslatok közül szerda délután John Bercow,Ezek egyike szerint az Egyesült Királyságnak április 12-én megállapodás nélkül ki kell lépnie az EU-ból.Egy másik indítvány szerint a kilépési megállapodást a kormány csak akkor léptethetné életbe, ha az egyezményt előbb népszavazás is jóváhagyja.Van egy olyan javaslat is, amely szerint ha a kilépés határideje előtti napig nincs elfogadott Brexit-megállapodás, a kormánynak szavazást kell kérnie a megállapodás nélküli Brexitről, és ha ezt a ház elveti, akkor törölni kell a Brexitet.A szavazás magyar idő szerint este 8 körültől indul, és lesz fél órájuk a képviselőknek, hogy a papíron eléjük tett nyolcféle Brexit-alternatívára igent, vagy nemet mondjanak.Az is lehet, hogy mindegyik, vagy egyik alternatíva se kapja meg a többséget, vagy csak egy-két alternatíva élvez többséget, a többi elbukik.Amint mai másik cikkünkben megírtuk: a kormánypárt soraiban, azaz lelkiismeretük, nem pedig a pártfegyelem alapján szavazhatnak. Ez is segíthet kitesztelni, hogy milyen Brexit-alternatívák felé milyen a ház aktuális hangulati hozzáállása. Jövő hétfőn elvileg újabb ilyen indikatív szavazási procedúra lesz, hogy tovább szűkítsék azokat a lehetséges utakat, amelyek egyike mögött talán összejön a parlament többsége.