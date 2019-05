Itt a fordulat: húszezerrel kevesebb magyar él Nagy-Britanniában

Az ONS tavalyi adatai szerint 2017 végén 98 ezer magyar nemzetiségű és 93 ezer Magyarországon született ember élt az Egyesült Királyságban, 2018 végére ez a két szám 77 ezerre, illetve 82 ezerre csökkent. Vagyis egy év alatt 21 ezer magyar állampolgár és 11 ezer Magyarországon született ember tűnt el a statisztikából. Ők vélhetően részben hazavándoroltak.

Ebből a szempontból érdekes a tavalyi adat, hiszen a Magyarországon születettek száma csak 11 ezerrel csökkent, vagyis az esetleges hazavándorlásban nem csak ők játszottak szerepet.

Egyrészt az ONS statisztikája viszonylag nagy szórást mutat, most mindkét adat esetében plusz-mínusz 13-14 ezres szórással számolnak, ami önmagában bizonytalanná teszi a statisztikát.

Másrészt a Portfolio évek óta azt az álláspontot képviseli, hogy a brit hivatal adatai nem megbízhatóak, mi eddig 250 ezerre becsültük az Egyesült Királyságban élő magyarok számát. Tavaly a budapesti brit nagykövetség is reálisnak nevezte ezt a számot.

Vagyis az ONS ma megjelent adatai a tendenciát ugyan jól jelezhetik, de továbbra is azt gondoljuk, hogy ennél lényegesen több magyar él az országban, szerintünk a valós szám 220-230 ezer lehet.

A kettő közti különbséget azok a magyar állampolgárok jelentik, akik nem Magyarországon születtek, ebben jelentős részt tehetnek ki például azok a határon túli magyarok, akik egyszerűsített honosítással jutottak állampolgársághoz. Ez magyarázhatja azt is, hogy 2010 után folyamatosan több magyar állampolgár élt a szigetországban, mint akik itthon születtek.Az adatokkal kapcsolatban két dolgot meg kell jegyezni:A most közölt adat egyébként nem feltétlenül okoz meglepetést, hiszen az ONS az elmúlt egy-két évben folyamatosan arról számolt be, hogy a Brexit okozta bizonytalanság miatt jelentősen visszaesett a szigetországba vándorló kelet-európaiak száma. Vagyis nem elsősorban a hazavándorlási kedv erősödhetett, sokkal inkább a kivándorlás csökkenhetett. Eddig a hazavándorló magyarok helyét átvették újak, most viszont a Brexit miatt lényegesen kevesebben vághattak bele a kalandba. A következő időszak nagy kérdése az lesz, hogy ha rendeződik a Brexit kérdése (akár egy új népszavazással bentmaradnak a britek, akár valahogy kilépnek az EU-ból), akkor a bizonytalanság eltűnésével elindulhatnak-e újra a magyarok is, ha például látják, hogy továbbra is szabadon vállalhatnak munkát.