Itt a fordulat! Magyar eurót akarnak a németek

korlátlan hozzáférés a közösség 500 millió fős belső piacához,

az Unió strukturális és kohéziós alapjaiból Magyarországra áramló támogatások magas volumene,

a tagságból eredő pótlólagos jogbiztonság.

Mindezek tükrében nem csoda, hogy igen magas elkötelezettség az Európai Uniós tagság mellett.

Az euróval kapcsolatos hozzáállás tekintetében idén megfordult az előző öt év tendenciája, újra emelkedett ugyanis az euró bevezetése mellett voksolók aránya. Most 58% vezetné be az eurót az elmúlt évek 50%-hoz közeli értékei után.

Magyarország igen nyitott gazdaság, külkereskedelmének, valamint az országba érkezett működőtőke-beruházások mintegy háromnegyede pedig az Európai Unióhoz köthető.A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara felmérése szerint a gazdasági szereplők számára ezért egyértelműek az uniós tagság nyújtotta előnyök:Az európai uniós tagsággal kapcsolatosan rekordszintű támogatást jeleztek a felmérés résztvevői: a válaszadók 83 százaléka számára pozitív az uniós tagság, már alig akadt, aki negatívan értékelte volna. Ez évvel korábban ez a száma 76% volt.

A kamara szerint figyelemre méltó, hogy kivételt képez a feldolgozóipar, ahol tovább csökkent a közös valuta iránti érdeklődés, a kereskedelmi (zömében nagy- és külkereskedelmi) cégek körében valamint a szolgáltatási szektorban viszont érezhetően erősödött a támogatottság. (Ebben egyébként nincs nagy meglepetés: a nagy importtartalmú termékeket előállító, azokat exportrpiacoka értékesítő feldolgozóipari nagyvállalatok már most is euróban gazdálkodnak, őket - különösen az utóbbi évek viszonylag stabil forintárfolyama mellett - érthető módon kevésbé izgatja az euróbevezetés.)A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara felméréséről részletesen itt számoltunk be: