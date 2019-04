Itt a friss jóslat: ez vár Magyarországra a következő években (korr.)

A tavalyi 4,9%-os növekedés után 2019-ben 3,6 százalékra lassulhat a magyar GDP bővülési üteme - derül ki az IMF kedden megjelent World Economic Outlook (WEO) kiadványából. Jövőre tovább lassulhat az ütem, 2,7 százalékkal növekedhet a gazdaság.Fél évvel ezelőtt a legutóbbi előrejelzésben a Valutaalap az idei évre még 3,3 százalékos növekedést várt, vagyis érezhetően felfelé módosították most a becsléseket. A friss prognózis nagyjából megfelel a piaci konszenzusnak, az MNB néhány hete megjelent inflációs jelentésében 3,8, illetve 3,2 százalékos növekedést becsült a következő két évre.Rossz hír, hogy a fizetési mérleg többlete az IMF szerint is szinte teljesen eltűnik, az idén már csak a GDP fél százaléka lesz. Persze ez abból a szempontból nem meglepő, hogy az utóbbi hónapokban szinte mindenki a finanszírozási pozíciónk romlására figyelmeztetett, legutóbb az MNB is elismerte, hogy akár nullára is eshet a többletünk.Ha hinni lehet a Valutaalap szakértőinek, akkor a munkanélküliség csökkenésére már nincs komoly tér, az idei 3,5 százalékról 2020-ban már csak minimálisan mérséklődhet az állástalanok aránya.