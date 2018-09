Itt a jegybank kamatdöntése!

A fő monetáris kondíciók változatlanul hagyása nem jelentett meglepetést, a piac egységesen arra számított, hogy az MNB mai döntésével kitart a laza monetáris politika mellett. A szakértők ugyanis úgy látták, hogy még a feltörekvő piacokra ható romló környezetben sincs lépéskényszerben a jegybank. Egyrészt azért, mert a forint a legutóbbi két kamatdöntés idején jellemző árfolyam közelében áll az euróval szemben (325 közelében), vagyis az emelkedő amerikai hozamok ellenére a forintárfolyam az alacsony kamatszint mellett sem gyengült tovább. Másrészt pedig a múlt héten publikált inflációs adat a maginfláció csökkenését mutatta, igazolva a jegybanki forgatókönyvet, miszerint nincs túlzott árnyomás a magyar gazdaságban, így azonnali monetáris politikai irányváltásra sincs szükség.

a Federal Reserve már évek óta kamatot emel,

az Európai Központi Bank idén év végén kivezeti eszközvásárlási programját, jövő nyáron pedig megkezdheti a kamatszintek normalizálását,

emellett a világ jegybankjainak többsége már a monetáris szigorítás útjára lépett, vagy legalábbis egyértelmű jelzést adott ezzel kapcsolatban,

Bár a jegybankot rövid távon nem sürgeti semmi, az idő előrehaladtával (ahogy azt írtuk ) egyre erősödik a piaci várakozás, hogy vessen véget extrém laza monetáris politikájának, vagy legalábbis első lépésként adjon útmutatást ennek lehetséges menetrendjével kapcsolatban. Egy olyan környezetben ugyanis, ahola magyar jegybank nem úszhat sokáig szemben az árral.A nyár folyamán, amikor a jegybankon (a török és argentin piaci zavarok miatt) erősebb volt a nyomás, az MNB elismerte, hogy a monetáris politika 5-8 negyedéves horizontján a jelenlegi laza monetáris kondíciók már nem tudnak fennmaradni. Ekkor ki is alakult a befektetők körében egy olyan értelmezés, hogy szeptemberben az inflációs jelentés megjelenése fog alkalmat adni a döntéshozóknak arra, hogy világosabban megmutassák a monetáris politika középtávú szigorítási menetrendjét. Azóta az ezzel kapcsolatos várakozások érdekes módon enyhültek, de a ma délutánra összehívott háttérbeszélgetés újra felerősítette azokat a találgatásokat, hogy mégis csak lesznek új információk a monetáris politikáról. Ezekről legkorábban a három órakor megjelenő, kamatdöntést indokló közleményből értesülhetünk, illetve fél négytől az MNB közvetlenül is tájékoztat. (Természetesen ezekről is beszámolunk.)Az mindenki számára nyilvánvaló, hogy a normalizáció első lépéseként nem kamatemelésre kell gondolni, hanem arra, hogy mi lesz a monetáris politikai célú kamatcsere-ügyletek (MIRS), illetve a jelzáloglevél-vásárlási program sorsa, valamint milyen ütemezés mellett tervezi leépíteni a jegybank a bankrendszer számára forintlikviditást biztosító 1989 milliárd forintos devizaswap-állományát. Utóbbi kapcsán a jegybanknak ma kellett döntenie a negyedik negyedévre érvényes kiszorítandó likviditás mennyiségéről, és ennek figyelembevételével meg kellett határoznia a jegybanki swapeszközök év végi állományát.15 órakor nem csak a közleményre lesz érdemes figyelni, megjelenik ugyanis (a teljes egészében csütörtökön napvilágot látó) inflációs jelentés két fontos előrejelzése is. A gazdasági növekedésre vonatkozó prognózisát akár feljebb is húzhatja a jegybank második negyedéves szép GDP-adatok után.