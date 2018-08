Itt a kínai válaszcsapás: az amerikai olajat és autókat is megvámolják

Az USA a napokban jelentette be, hogy további 16 milliárd dollárnyi kínai árura vet ki 25%-os vámot. Erre válaszul hoztak most hasonló lépést a kínaiak. A kínai kereskedelmi miniszter szerint az amerikai vámoknak nincs értelmük, ugyanakkor nekik meg kell hozniuk a szükséges válaszintézkedéseket. A lépések augusztus 23-án lépnek életbe, onnantól kezdve kell vámot fizetni a meghatározott termékek után.A védővámok összesen 333 amerikai terméket érintenek, közte a nyersolajat, a szenet, a gázolajat. Emellett a kínai minisztérium közlése szerint az amerikai autókra és kerékpárokra is vonatkozik majd a 25%-os tarifa, illetve az orvosi eszközöket is drágábban lehet majd bevinni az országba. Ezeken kívül az acéltermékekre, valamint egyes papírárukra is kivetik a vámot.