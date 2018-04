Itt a kínaiak mesterterve: megvan, hogyan buktatnák meg Trumpot

Mivel az Egyesült Államok kereskedelmi háborút indított, Kínának kemény válaszlépésekkel kell reagálnia ott, ahol Amerikának a legjobban fáj.

A lap először az amerikai mezőgazdasági szektor további büntetését javasolja, különösképp a szójabab- és kukoricaexportot, ezzel a lépéssel ugyanis Peking Trump legfontosabb politikai bázisát támadhatja, ami nyomás alá fogja helyezni a republikánus pártot. A párton belüli ellentétek kiéleződése, illetve a közelgő novemberi kongresszusi változások könnyen megroppanthatják az elnök hatalmát, ami így a bukásához vezethet .

. Második lépésként az autóipart kell célba venni: magas vámok kivetése mellett arra kell kényszeríteni az amerikai autógyártókat, hogy Kínába vigyék a termelésüket, ami pontosan ellentétes lenne azzal, amit Trump el szeretne érni. A cikkben konkrétan megemlítésre került a General Motors, mint ikonikus amerikai márka.

Harmadik lépésként rá kell szállni az amerikai repülőgépgyártásra: "Pekingnek a Boeing helyett az Airbus-tól kellene rendelnie repülőgépeket és alkatrészeket."

Végezetül csapást kell mérni a Kínában dinamikusan bővülő amerikai szolgáltatói szektorra. Mivel az ázsiai nagyhatalomnak óriási piaca van, ezért az ehhez való hozzáférés korlátozása nagy érvágás lenne az amerikai vállalatoknak.

Az Egyesült Államok meg akarja fojtani a kínai technológiai szektort, illetve kordában akarja tartani az ország fejlődését egy kereskedelmi háborún keresztül. Ezért súlyos árat fog fizetni az USA, ami arra kényszeríti majd a döntéshozókat, hogy átértékeljék a két ország közötti erőviszonyokat és törekedjenek a békés együttélésre.

Az amerikai kormány kereskedelempolitikai fejlesztésekért felelős hivatala tegnap jelentette be azoknak a kínai termékeknek a listáját, amelyekre 25 százalékos pótvám kivetését javasolja: összesen 1300 termék érintett, amelyek évente 50 milliárd dolláros értéket képviselnek az amerikai behozatalban. A keddi washingtoni bejelentést azonnal elítélte Peking, és közölte, hogy arányos választ fog adni, hasonlóan szigorú vámintézkedéseket vezet be az Egyesült Államok ellen, miközben beperli a Kereskedelmi Világszervezetnél (WTO).Mivel korábban is lehetett tudni, hogy mire készül Donald Trump kormánya, Kína válaszul már hétfőtől importvámokat vezetett be évi hárommilliárd dollárnyi amerikai importtermékre, például a sertéshúsra és gyümölcsökre. Ez azonban csak a kezdet volt, legalábbis minden jel erre utal.A Kínai Kommunista Párthoz közel álló angol nyelvű napilap, a Global Times szerkesztőségi véleménycikkében meglehetősen konkrét "haditervet" vázol fel Kína számára, hogy miként vághat vissza az Egyesült Államoknak. Bár a lap cikke nem tekinthető hivatalos kormányzati álláspontnak, a pártpolitikai befolyás miatt érdemes komolyan venni a fenyegetést.Az írás leszögezi, hogy az amerikaiak által célba vett, magas technológiai színvonalat képviselő kínai szektorok erős önálló kutatási és fejlesztési képességgel bírnak, versenyképesek, ráadásul óriási belső piac áll rendelkezésükre, ezért nem reális az amerikai kormány elképzelése, hogy ilyen könnyedén térdre kényszerítheti.- szól a figyelmeztetés.A véleménycikk hangsúlyozza, hogy a kereskedelmi háborúért lobbizó amerikai elit tévesen abban a hitben él, hogy Kína jobban függ az Egyesült Államoktól, mint fordítva, ez azonban nem igaz.- vonják le a záró következtetéseket a szerzők.