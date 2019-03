Itt a lassulás - ideje menekülni a tőkepiacokról?

Trippon Mariann, a CIB vezető elemzője lassulásra számít, de nem recesszióra. Amerikában soft landing lehet, jön a ciklikus lassulás, de erős a gazdaság. Európában a legijesztőbbek a számok, de hamarosan itt is megindulhat a lassú növekedés.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője szerint minél inkább készül a gazdaságpolitika a válságra, annál inkább önbeteljesítő jóslattá fog ez válni. Virovácz szerint egyébként nem kell most válságtól tartani, inkább politikai és társadalmi problémákkal küzd a világ és nem gazdaságiakkal.

Tardos Gergely, az OTP Elemzési Központjának igazgatója úgy véli, egyik gazdaság sem látszik igazán túlfűtöttnek, inkább lassulást és nem válságot láthatunk. Az európai visszaesés legrosszabb részét Tardos szerint láttuk már, most már elindulhat a növekedés.

Hans-Jörg Naumer, az Allianz Global Investors globális tőkepiaci vezetője elmondta, hogy egyelőre nem számít recesszióra.

Hans-Jörg Naumer, az Allianz Global Investors globális tőkepiaci vezetője az alapkezelőjük gazdasági kilátásaival kapcsolatosan elmondta, hogy áprilisban az Egyesült Államok és Kína megállapodhat a kereskedelmi konfliktusukkal kapcsolatosan, de ez nem jelenti azt, hogy a két ország közti kereskedelmi és technológiai feszültség enyhülni fog a következő 10-15 évben.2019-re a fejlett piacokon mérsékelt növekedést várnak, viszont idén még nem tartanak recessziótól. A részvénypiacokat befolyásolni fogja a jegybanki támogatás csökkenése és a politikai kockázatok erősödése, a volatilitás valószínűleg növekedni fog. Európában jó döntés lehet osztalékfizető részvényeket vásárolni, az MSCI Europe index hozamának mintegy 40%-át osztalékok adták az elmúlt 45 évben. Egy ilyen környezetben kiemelt fontosságú lesz az aktív vagyonkezelés.A feltörekvő piacokkal kapcsolatosa Naumer elmondta, hogy Kína növekedésével nem pesszimista, de nem is túl optimista. A volatilitás miatt érdemes inkább kevésbé kockázatos eszközöket keresni."A növekedés csökkenése nem jelenti a recessziót" - fogalmazott Naumer.A következő évek nagy befektetési sztorijai egyébként a mesterséges intelligencia, az önvezető autók és a fintech lesz -a kockázati tőkealapok is ezeket a területeket célozzák.Az előadásokat követő panelbeszélgetések során többek közt az alábbi kérdésekre válaszoltak a szakemberek:Trippon szerint azok a modellek, amelyek a válság előtt működtek, most sorra csődöt mondanak. Az EKB elhalasztotta az esélyt, hogy normalizáljon. Lehet, hogy globálisan alacsonyabb inflációs környezet lesz az új norma. Virovácz úgy véli, a béremelések miatt az infláció nem úgy viselkedik, mint azt megszoktuk és ez így is fog maradni. Tardos úgy gondolja viszont, hogy az infláció hosszú távon nem fog annyira eltérni a korábban megszokottól, a kamatok viszont igen. Naumer úgy véli, hogy a 3%-os magyar infláció miatt a legnagyobb kockázat, amit az itteni befektetők vállalhatnak az, hogy nem kockáztatnak.

Virovácz szerint az autóipari vámok,

Trippon úgy gondolja, inkább az a kockázat, hogy a gazdaságpolitikai döntéshozók nem fognak tudni gyorsan, megfelelően reagálni, különösen Európában,

Tardos szerint Olaszország kockázata az eurózónában nincs megfelelően beárazva,

Naumer úgy gondolja, a populisták EU-s egységre gyakorolt hatása jelent előre nem látott, jelentős kockázatot.

Virovácz szerint egyedi hatások pörgették csúcsra a gazdaságot, mint az uniós források és az ingatlanpiac, ezért lassulni fog a magyar gazdaság. Alapvetően viszont így is dinamikusabban fogunk növekedni, mint az EU. Tardos úgy gondolja, látszanak túlfűtöttségi jelek, részben például a bérdinamikán is, de nem tűnik sérülékenynek a magyar gazdaság. Bár kamatokat csökkenteni nem tud a jegybank, a kormány bármikor tud indítani például egy állampapír-vásárlási programot. Naumer úgy gondolja, a magyaroknak rajonganiuk kellene az EU-ért, mert segített stabilizálni a gazdaságot.Trippon szerint az MNB már elkésett ezzel, de jövő kedden már elkezdheti a jegybank a likviditást szűkíteni, ez pedig a normalizálás irányába mutat. Tardos szerint lehet, hogy a jegybank kedden felemeli 0-ra az overnight betétek kamatát, ennek viszont még a hozamgörbére nincs hatása, az év végére beárazott 80 bázispontos kamatemelés viszont a külső bizonytalanságok miatt valószínűleg még nem fog megvalósulni. Virovácz szerint lehet, hogy a kamatszint hosszabb távon is így marad.Trippon szerint a mostani 10-15%-os visszapattanást nem magyarázzák a fundamentumok, csak a kockázatok értékelése változott. Ahhoz, hogy innen tovább tudjanak menni a részvénypiacok, a fundamentumoknak javulnia kell. Tardos szerint az alacsony kockázatú befektetéseket érdemes most tartani és megvárni a részvénypiaci korrekciót, az ingatlanpiacon viszont lefordulás következhet. Virovácz szerint sokkal nagyobb lesz a volatilitás, mint az elmúlt években - bármikor jöhet egy olyan adat, amikor azt hiszik a jegybankok és a befektetők, hogy jobb lesz minden, de kiderül, hogy túlértékelték a hírt a befektetők. A kötvénypiacok pedig inkább lefelé fognak menni. Naumer szerint a tőkepiacok "krízisek és összeomlások sorozata," viszont nem várja, hogy itt a világvége.