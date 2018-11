Itt a mai MNB-kamatdöntés indoklása

A jegybank megítélése szerint az őszi hónapokban az infláció emelkedéséhez elsősorban volatilis tételek játszottak szerepet, ugyanakkor elismerte, hogy a dohánytermékek jövedékiadó-emelése a vártnál gyorsabban gyűrűzött be az árakba, ami hozzájárult a várakozásokat meghaladó inflációhoz.

A novemberi közlemény szintén elismeri, hogy az alapfolyamatokat megragadó mutatók emelkedtek , elsősorban az iparcikkek áremelkedése miatt.

, elsősorban az iparcikkek áremelkedése miatt. A rövidtávú kilátások kapcsán a szöveg úgy fogalmaz, hogy ugyan az üzemanyagárak csökkenése miatt az éves árindex értéke csökkenhet a következő hónapokban, az alapfolyamatokat (vagyis a tényleges árnyomást) megragadó mutatók viszont emelkedni fognak . Ez fontos változás októberhez képest, hiszen az akkori közlemény még úgy fogalmazott, hogy "az adószűrt maginfláció 2,5% körül alakul" majd.

. Ez fontos változás októberhez képest, hiszen az akkori közlemény még úgy fogalmazott, hogy "az adószűrt maginfláció 2,5% körül alakul" majd. Szintén jelzésértékű az MNB részéről, hogy kikerült a szövegből az a rész, miszerint másodkörös hatásokra nem számítanak: ez újabb beismerése annak, hogy ugyan még nincs baj (hiszen az "inflációs várakozások továbbra is alacsonyan horgonyzottak"), ugyanakkor erősödött az árnyomás a magyar gazdaságban.

Annak ellenére, hogy a monetáris politikai helyzetértékelésében, vagyis a közlemény konklúziójában nem történt változtatás az októberi dokumentumhoz képest, apróbb érdekességeket azért találhatunk a mai közleményben.A Monetáris Tanács megítélése szerint a belső kereslet élénkülésével párhuzamosan a hazai kibocsátás a potenciális szintje közelében alakul. A magyar gazdaság növekedése 2018-ban tovább élénkül, majd az aktuális előrejelzés feltevései mellett 2019-től fokozatosan lassul. Az inflációs cél fenntartható elérése továbbra is 2019 közepétől várható.A Magyar Nemzeti Bank (MNB) egyetlen horgonya az infláció. A Monetáris Tanács a rugalmas inflációs célkövető stratégia keretében a monetáris politika 5-8 negyedéves időhorizontján az inflációt befolyásoló valamennyi tényezőt figyelembe veszi. Ilyen tényezők lehetnek a nyersanyagárak alakulása, a külső inflációs környezet változása, a munkaerőpiaci feltételek, a reálgazdaság helyzete, az árfolyam és a hitelpiaci kondíciók alakulása. Mindezek összességét figyelembe véve értékelhető az árváltozások várható nagysága és tartóssága, amelyek a monetáris politika reakcióját is meghatározzák.2018 októberében az infláció 3,8 százalékra, míg a maginfláció 2,6 százalékra emelkedett. Az őszi hónapokban az infláció emelkedéséhez elsősorban volatilis tételek, főként az üzemanyagárak és a feldolgozatlan élelmiszerárak megugrása, emellett a dohánytermékeket érintő jövedékiadó-emelés vártnál gyorsabb begyűrűzése járult hozzá. Októberben az alapfolyamatokat megragadó mutatók emelkedtek, amit leginkább az iparcikkek áremelkedése okozott. A fogyasztóiár-index és az alapfolyamat-mutatók közötti különbözet számottevő maradt. A bérek oldaláról jelentkező inflációs hatás továbbra is mérsékelt. Az előző kamatdöntés óta az olajárak csökkentek. Az eurozónában az inflációs alapfolyamatok az Európai Központi Bank (EKB) előrejelzése szerint az elkövetkező években is visszafogottak maradnak.Az év utolsó két hónapjában az infláció mérséklődik, ugyanakkor némileg 3 százalék felett marad. Az inflációs ráta és az alapfolyamat-mutatók közötti különbség csökken az év végén. A következő hónapokban az üzemanyagárak mérséklődése az infláció csökkenésének irányába hat, miközben az alapfolyamat mutatók emelkednek. Az inflációs várakozások továbbra is alacsonyan horgonyzottak. Az előrejelzésünk szerint erősödő fogyasztás az inflációs alapfolyamatok fokozatos emelkedéséhez vezet, ami biztosítja, hogy 2019 közepétől az infláció fenntartható szerkezetben érje el a 3 százalékos célt.2018 harmadik negyedévében az előzetes adatok alapján a hazai gazdaság dinamikusan, 4,8 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest. A munkaerő iránti kereslet változatlanul erős. A munkanélküliségi ráta historikus mélypontja közelében tartózkodik. Szeptemberben a vállalati és a háztartási hitelezés is tovább bővült, ugyanakkor a vállalati hitelezés esetében a hosszú lejáratú, fix kamatozású hitelek aránya továbbra is alacsony.Előretekintve a gazdasági növekedés az ágazatok széles körében folytatódik. A kibocsátás alakulásában változatlanul markáns szerepe lesz a belső kereslet általános erősödésének. A Monetáris Tanács szerint a GDP-növekedés 2018-ban élénkül és 4,4 százalékon alakul, majd - az aktuális előrejelzés feltevéseinek teljesülése mellett - 2019-től fokozatosan lassul. Eközben a folyó fizetési mérleg egyenlege hosszabb távon is pozitív tartományban marad.Az előző kamatdöntés óta eltelt időszakban változó volt a nemzetközi pénzügyi piaci hangulat. A kockázatvállalási hajlandóságot a nemzetközi kereskedelempolitikával, az olasz költségvetéssel, illetve a világgazdaság növekedésének lassulásával összefüggő hírek befolyásolták. A jelenlegi volatilis nemzetközi környezet változatlanul óvatosabb megközelítést igényel. Ezen folyamatokat a jegybank az elsődleges célja, az inflációs cél fenntartható elérése szempontjából értékeli, azok tartósságára helyezve a hangsúlyt. A monetáris kondíciók a piaci várakozások szerint az euroövezetben továbbra is lazák maradhatnak. Az EKB döntései jelentős hatást gyakorolhatnak az MNB monetáris politikájára.Az MNB elsődleges célja az inflációs cél fenntartható elérése, aminek érdekében a Monetáris Tanács megítélése szerint a laza monetáris kondíciók fenntartása szükséges. A vezető jegybankok gyakorlatához hasonlóan az MNB felkészült a monetáris politika fokozatos és óvatos normalizációjára. A Monetáris Tanács a szeptemberben bemutatott eszköztár-stratégia keretében a három hónapos betéti eszközt 2018 végén kivezeti. A jövőben a kötelező tartalék veszi át az irányadó eszköz szerepét. Előretekintve a jegybank két eszköz, a forintlikviditást nyújtó swapállomány és a kamatfolyosó optimális kombinációjával alakítja ki az inflációs cél fenntartható eléréséhez szükséges monetáris kondíciókat. A hosszú hozamokra ható nemkonvencionális eszköztár finomhangolása keretében a Monetáris Tanács szeptemberi döntésének megfelelően a másodlagos piaci jelzáloglevél-vásárlások befejeződtek. Emellett 2018. év végéig lezárulnak az elsődleges piaci jelzáloglevél-vásárlások és kivezetésre kerül a monetáris politikai IRS-eszköz. Ezenkívül 2019 elején a Monetáris Tanács elindítja a Növekedési Hitelprogram Fix konstrukciót, amelynek keretében kibocsátásra kerülő likviditást az MNB alapkamaton kamatozó preferenciális betéti eszközzel sterilizálja.A laza monetáris kondíciók fenntartása érdekében a Monetáris Tanács az alapkamatot, az egynapos jegybanki fedezett hitel kamatát és az egyhetes jegybanki fedezett hitel kamatát 0,9 százalékon, az egynapos jegybanki betét kamatát pedig -0,15 százalékon hagyta. Emellett a Tanács szeptemberben a 2018 negyedik negyedévére megcélzott átlagos kiszorítandó likviditás nagyságát változatlan mértékben, legalább 400-600 milliárd forintban határozta meg. A Monetáris Tanács legközelebb 2018 decemberében dönt a kiszorítandó likviditás mennyiségéről, és ennek figyelembevételével határozza meg a jegybanki swapeszközök állományát.A Monetáris Tanács felkészült a monetáris politika fokozatos és óvatos normalizációjára, amelynek megkezdése az inflációs kilátások függvénye. Az inflációs cél fenntartható elérése továbbra is 2019 közepétől várható, aminek biztosítása érdekében a Monetáris Tanács megítélése szerint az alapkamat jelenlegi szintjének és a laza monetáris kondícióknak a fenntartása szükséges.