Itt a nagy megállapodás: mégsem tiltják be a mémeket az EU-ban

Az Európai Parlament és a Tanács tárgyalói között megszületettTöbbek között olyan ismert cégekre lesz hatással az új irányelv, mint a YouTube, a Facebook és a Google News.A jogalkotók célja az volt, hogy garantálják: az internetre jellemző szólásszabadság továbbra is fennmarad. Ezért például újságcikkekből vett részleteket, GIF-eket és mémeket ezentúl is meg lehet osztani.A megállapodás javítani kívánja a művészek - többek között a zenészek, előadók és forgatókönyvek szerzői -, a hírszolgáltatók és az újságírók tárgyalási pozícióit akkor, amikor tárgyalni próbálnak a különböző megosztó platformokon megjelent munkájuk után járó fizetségről.Fontos a megállapodás azon pontja, hogy újságcikk-részletek megosztása nem jelenti majd a hírt kiadó vállalat jogainak megsértését. A megállapodás ugyanakkor garanciákat tartalmaz arra, hogy a hírgyűjtő oldalak ne élhessenek vissza ezzel az engedménnyel. Tehát hírrészlet ugyan továbbra is megjelenhet például a Google News listáján vagy a Facebookon, de csak akkor, ha "nagyon rövid".Idézés, kritika, recenzió, karikatúra vagy paródia készítésének céljából ezentúl is fel lehet tölteni védett tartalmakat, így a GIF-ek és mémek továbbra is az interneten maradnak és megoszthatók lesznek.A megállapodás szövege kiemeli, hogy a Wikipediához hasonló, online enciklopédiák nem kereskedelmi célú feltöltése és a nyílt forráskódú szoftverplatformok, mint például a GitHub, automatikusan kívül esnek a szerzői jogi szabályzásnak alávetett tartalmak körén.Ezentúl ha a szerzői jogok hasznosításáért eredetileg kialkudott díj "aránytalanul" alacsony a művekből származó bevételhez képest, akkor a szerzők további javadalmazást kérhetnek attól, akivel megállapodtak a jogok használatáról.Az internetvállalatokat jelenleg alig ösztönzi szabályzás arra, hogy tartalmak megjelenítéséért engedélyt szerezzenek be a szerzői jogok birtokosától - emlékeztet az összefoglaló. A vállalatok a felhasználóik által feltöltött tartalmakért sem vállalnak felelősséget. Az egyetlen jogi kötelezettségük az, hogy a törvénysértő tartalmakat a jogtulajdonos kérésére eltávolítsák. Azonban az erre használt eljárás nehézkes, és nem garantálja, hogy a jogok tulajdonosai tisztességes bevételhez jussanak.Az internetvállalatok felelősségének megállapítása javítja a jogbirtokosok (vagyis zenészek, előadóművészek, forgatókönyv-szerzők, újságírók és kiadók) esélyeit arra, hogy korrekt licenciaszerződéseket kössenek velük, így tisztességesebb jövedelemhez jussanak az online megjelenő munkájukból.Fontos, hogy most csak egy informális megállapodást kötött egymással a Tanács és a Parlament stábja, és ezt még hivatalosan is meg kell erősíteni a Tanácsban és az Európai Parlament plenáris ülésén."A megállapodás fontos lépés annak a helyzetnek a helyreigazítása felé, amikor is néhány vállalat hatalmas bevételekre tett szert anélkül, hogy tisztességesen javadalmazott volna több ezer, a kreatív iparágban dolgozó embert és újságírót, akiknek a munkájától ugyanez a vállalat függ.De a megállapodásban számos kitétel garantálja, hogy az internet továbbra is a szólásszabadság terepe maradjon. Ezek az előírások önmagukban nem lennének szükségesek, mert az irányelv nem teremt új jogokat a jogbirtokosok számára. De meghallgattuk a felmerült aggodalmakat és úgy döntöttünk, hogy inkább duplán garantáljuk a szólásszabadságot. A mémek, a GIF-ek és a szövegrészletek most minden eddiginél nagyobb védelmet élveznek.Annak is örülök, hogy a tárgyalások során megszületett szöveg különös figyelmet szentel a start-up vállalkozások védelmének. A jövő vezető vállalatai a mai start-up cégek közül kerülnek ki, a sokszínűség biztosítéka pedig az, hogy nagy számban működjenek innovatív, dinamikus, fiatal vállalkozások.Ez a megállapodás védi a szerzők, alkotók megélhetését, a sokszínű média fenntartásával megóvja a demokráciát, kiterjeszti a szólásszabadságot, ösztönzi a start-upokat és a technológiai fejlődést. Segít az internetnek felkészülni a jövő kihívásaira, hogy egy olyan térré váljon, amely mindenki javát szolgálja, nem a csak a hatalommal bíró kevesekét."