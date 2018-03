Itt a válasz a britek lépésére - Oroszország kiutasított 23 diplomatát

Oroszország arra reagált, hogy a brit kormány kiutasít 23 olyan orosz diplomatát, akikről megállapította, hogy hírszerzési tevékenységet folytatnak Nagy-Britanniában, és felfüggeszt minden tervezett magas szintű kétoldalú diplomáciai érintkezést Oroszországgal, de a párbeszédet nem akarja teljesen megszakítani az orosz kormánnyal - ezt jelentette be szerdán a londoni alsóházban Theresa May brit miniszterelnök. A diplomatáknak egy hetük van arra, hogy elhagyják az Egyesült Királyságot.Az intézkedések előzménye a délnyugat-angliai Salisbury városában - a brit szakértői vizsgálat megállapítása szerint orosz fejlesztésű, fegyverben is használható minőségű - idegméreggel elkövetett gyilkossági kísérlet, amelynek célpontja Szergej Szkripal, a brit külső hírszerzés (MI6) volt orosz ügynöke, az orosz katonai hírszerzés egykori ezredese és lánya, Julija Szkripal volt. Mindkettőjüket válságos állapotban kezelik Salisbury kórházában. Mérgezést szenvedett egy brit rendőr is, aki az elsők között ért az incidens helyszínére; ő súlyos állapotban van.