Itt az EU nagy Brexit-terve! - Alkotmányos válságot provokálnak a briteknél?

Könnyen lehet, hogy éppen valamiféle ilyen extrém politikai feszültség kialakítása a célja az EU főtárgyalójának a mai anyaggal, hogy végre döntésre kényszerítse a briteket arról, hogy milyen uniós viszonyt szeretnének a jövő évi kilépést követő időszakban.

Könnyen lehet, hogy alkotmányos veszélyhelyzet kialakítása az EU célja, hogy végre akkora legyen a feszültség a briteknél, hogy ki tudják mondani a fájdalmas, de fontos kérdésekre a választ.

Ez masszívan a brit érdekekkel és eddig hangoztatott politikai vágyálmokkal szembeni helyzetet jelentene, de ez nem lehet annyira meglepő (Barnier is hangsúlyozta ma az ír javaslat publikálása kapcsán), hiszen minden jel afelé mutatott eddig is, hogy az EU27 egységessége miatt a britek nagyon gyenge tárgyalási helyzetben vannak.

Mi van a mai szövegtervezetben?

A 119 oldalas bizottsági dokumentum három elemből építkezik:

jogi rendelkezések formájában rögzíti a tárgyalások első szakaszában elért előrehaladásról szóló, 2017. december 8-án közétett közös jelentés megállapításait;

javaslatokat fogalmaz meg azokra a jelentésben említett, de részletesen ki nem fejtett kérdésekre vonatkozóan, melyek kapcsán eddig nem sikerült a két félnek megállapodásra jutnia;

tartalmazza az átmeneti időszakra vonatkozó, a Tanács által 2018. január 29-én elfogadott kiegészítő tárgyalási irányelveken alapuló szöveget.

A kilépésről rendelkező megállapodás hat részből - bevezető rendelkezések, a polgárok jogai, a kilépéssel kapcsolatos egyéb kérdések, pénzügyi elszámolás, átmeneti rendelkezések és intézményi rendelkezések -, valamint az Írországra/Észak-Írországra vonatkozó jegyzőkönyvből áll. A jegyzőkönyv a közös jelentésben felvázolt harmadik lehetőséget konkretizálja annak érdekében, hogy az Ír-szigeten ne kelljen visszaállítani a szigorú határellenőrzést. Ez a tartalékmegoldás, amely szerint az Egyesült Királyság az Ír-sziget tekintetében továbbra is tartaná magát az uniós belső piac és a vámunió releváns szabályaihoz, csak akkor alkalmazandó, ha a felek nem fogadnak el más megoldást. A jegyzőkönyvtervezet nem vetíti előre a másik két lehetőségről folyó megbeszélések eredményét.



A testület ugyanis leírta a 119 oldalas szövegtervezetében , hogyamire a britek nagyon kiakadtak, hiszen ez az alkotmányos rend megbontását jelentené.Na de hogy jutottunk idáig? Az elmúlt hónapokban a brit kormányban súlyos megosztottság uralkodott részben arról a kérdésről, hogy mit is takarjon Nagy-Britannia EU-ból való kilépése, azazHa nem (hard Brexit), akkor azzal a brit nemzetközösséghez tartozó Észak-Írországnak is ki kellene lépnie a vámunióból és a közös piacból, és ígyEzt a súlyos dilemmát már a tavaly őszi és téli Brexit-tárgyalásokon és EU-csúcsokon is úgy "oldották fel", hogy lényegében a szőnyeg alá söpörték. Háromféle lehetséges megoldást azonosítottak, de nem döntöttek egyikről sem, hiszen mindenki tudta:Ha a britek a kilépés után tényleg kontrollálni akarják a bevándorlást (mint ahogy az egész Brexit mögötti egyik legfőbb érv ez volt), akkor a négy EU-s szabadságjog közül a többire sem jogosultak (áruk- és szolgáltatások, illetve tőke szabad áramlása), azaz el kell hagyniuk a közös piacot és vámuniót.és a kilépési tárgyalások első fordulója lezárható, noha a britek még később sem tudták, hogy mit is akarnak 2019 tavaszától az uniós viszonyrendszerben. AztánKözben pedig ádáz harc dúlt a brit kormányban arról, hogy mi is legyen 2019 tavasza után a vámunió és egységes piac témájában, milyen viszonyrendszert akarnak az EU-val.Mindezek után ma tette közzé a Bizottság a megszövegezett tervezetet, talán nem véletlenül:May most pénteken egy újabb fontos Brexit-beszédre készül és azzal, hogy éppen most hozta nyilvánosságra a Bizottság az északír-ír kérdés rendezésének preferált javaslatát, masszív nyomást helyezett az egyébként is gyenge lábakon álló May-kormányra.Ez érthető, ha belegondolunk: a bizottsági javaslat szerint az északír terület továbbra is az uniós vámunió része maradna (közös jogi fennhatóságot javasol Brüsszelnek és Londonnak az északír szárazföld felett), miközben a britek a hard Brexitre készülnek, azazEzt azonnal szóvá is tette May a brit parlamentben és kijelentette:miközben ez a megoldási irány semmiképpen sem lehetne meglepetés Maynek.A hónapok óta zajló brit belpolitikai háború ugyanis annak a rovására megy, hogy legyen kellő idő megállapodni az összes lényeges Brexit-kérdésben. Nagy kérdés, hogy ezzel a mára időzített "húzással" nem ment-e túl messzire az EU főtárgyalója, Michael Barnier, azaz ahogy a Politico felveti , nem rogyasztja-e meg a brit kormányt. Az írásba adott kilépési szerződéstervezet ugyanispéldául nem elnyújtott, hanem határozott időpontot szab a 2019 tavaszi kilépés és az azt követő átmeneti fázis határidejére (2020. december 31-ig tarthat). Ezen 18 hónap alatt a britek az Európai Bíróság joghatósága alatt maradnának, de semmilyen uniós jogszabályba már nem szólhatnak bele és közben az összes EU-s pénzügyi vállalásukat is teljesíteniük kell.Az EU27 pedig hivatkozhat arra, hogy tényleg tiszteletben akarja tartani a nagypénteki egyezményt és ezért nem tud mást javasolni, mint a közös felügyeletet és a vámunióban maradást az északíreknek.mert előbbi városban végre el kell dönteni, hogy milyen Brexitet akar az ország, utóbbiban pedig már nagyon pörgetnék a tárgyalásokat az időhiány miatt.