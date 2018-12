Itt az Európai Központi Bank nagy döntése: lezárul egy korszak az európai történelemben

Megtudhatjuk az EKB legfrissebb növekedési és inflációs előrejelzéseit, ami a jövőbeli kamatpolitikát illetően lehet fontos.

Emellett biztosan fog kapni kérdéséket az jegybankelnök azzal kapcsolatban, hogy nem aggasztja-e az EKB-t az euróövezeti konjunktúramutatók folyamatos romlása. Eddig kitartott Draghi amellett, hogy egyedi tényezők okozták a lassulást, ezért nincs veszélyben az övezeti konjunktúra.

Az újrabefektetési politikával kapcsolatban is megismerhetünk további részleteket.

A mai döntés legfontosabb eleme, hogy jövő januártól kivezetésre kerül az EKB által 2015 márciusában indított eszközvásárlási program, melynek keretében az elmúlt három és fél évben mintegy 2600 milliárd euró értékben vett állampapírokat a jegybank. Ezzel az eurózóna történelmének egy fontos korszaka zárul le most decemberben. A bejelentés fontos, azonban nem meglepő, hiszen Mario Draghi már november végén kijelentette az Európai Parlament gazdasági és pénzügyi bizottsága előtt, hogy decemberben véget ér a program.A döntést követően kiadott rövid közleményben továbbra is szerepel, hogy a nettó vásárlások befejeződése ellenére a program keretében vásárolt, lejáró értékpapírokból befolyó pénzt még hosszú ideig újrabefektetik (az első jövőbeli kamatemelést követően is). Vagyis egyáltalán nem arról van szó, hogy az EKB teljesen kivonul jövőre az euróövezeti kötvénypiacról, sőt: ilyen jelentős állampapír-állomány mellett a megújítás is jelentős mennyiségű vásárlást jelent majd. A szöveg kiemeli, hogy az újrabefektetési politika sorsát illetően a jegybank előretekintő iránymutatására ("forward guidance") lesz érdemes figyelni.Emellett a közlemény változatlanul hangsúlyozza, hogy az irányadó kamatok legalább jövő nyárig nem változnak majd, az első szigorítás tényleges időpontja azonban az inflációs folyamatoktól fog függeni.14.30-kor kezdődik majd Mario Draghi EKB-elnök sajtótájékoztatója, amire több ok miatt is érdemes lesz figyelni.