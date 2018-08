Itt az MNB indoklása a kamatdöntésről

Összességében tehát a dokumentum fő üzenete, hogy az MNB figyelemmel kíséri a turbulens nemzetközi környezetben (török helyzet) a hazai eszközárak megnövekedett volatilitását, de ebben a helyzetben is fent kívánja tartani laza monetáris politikáját.

Az MNB kamatdöntés után kiadott közleményének fő üzenete továbbra is az, hogy a laza monetáris kondíciók fenntartása szükséges az inflációs cél eléréséhez. Az olajár-változás átmeneti, inflációt emelő hatásainak kifutásával az inflációs cél fenntartható elérése továbbra is 2019 közepétől várható a dokumentum szerint.Az MNB mostani indoklásának megemlítette a törökországi fejleményeket is. "Az előző kamatdöntés óta eltelt időszakban a nemzetközi pénzügyi piaci hangulat változóan alakult. A kockázatvállalási hajlandóságot a globálisan meghatározó jegybankok monetáris politikájával kapcsolatos várakozások, a nemzetközi kereskedelempolitikával, az olajkínálat alakulásával kapcsolatos fejlemények, valamint a törökországi események befolyásolták" - emeli ki a közlemény. A Fed augusztusban változatlanul hagyta irányadó rátáját. Az EKB várakozása szerint december végén leállítja az eszközvásárlási programját, így a hozamgörbe hosszú oldalára kisebb közvetlen hatást fog gyakorolni. Ugyanakkor az irányadó kamatok legalább 2019 nyaráig változatlanok maradnak, így a monetáris politikai környezet az euroövezetben továbbra is laza maradhat. Az EKB monetáris politikai döntései jelentős hatást gyakorolhatnak a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikájára.Az MNB közleménye szerint "a változékony nemzetközi pénzügyi piaci hangulat következtében az időszak második felében a hazai pénzpiacokon az eszközárak volatilitása emelkedett. Ezen folyamatokat a jegybank az elsődleges célja, az inflációs cél fenntartható elérése szempontjából értékeli, azok tartósságára helyezve a hangsúlyt. A várt inflációs pályák és az inflációs célkövető rendszerek sajátosságai miatt a piaci árazások a régiós jegybankok közötti eltérő monetáris politikai irányultság fennmaradását valószínűsítik."Az MNB közleménye alapján a jegybank továbbra is laza monetáris politikát kíván fenntartani. "A Monetáris Tanács megítélése szerint az inflációs cél fenntartható eléréséhez az alapkamat, valamint a laza monetáris kondíciók fenntartása továbbra is szükséges. A jelenlegi volatilis nemzetközi környezet változatlanul óvatosabb megközelítést igényel. A Monetáris Tanács a jelenlegi eszköztár alkalmazásával biztosítja az inflációs cél fenntartható eléréséhez szükséges laza monetáris kondíciók fennmaradását" - írták.