Itt az MNB kamatdöntése!

A mai döntés értelmében a jegybanki alapkamat továbbra is 0,9%, míg az egynapos betéti ráta mínusz 0,05% marad. Legutóbb március végén volt változás a kamatkondíciókban, akkor az egynapos betéti rátát emelték meg 10 bázisponttal.

Az MNB most viszonylag könnyű helyzetben van, hiszen amellett, hogy folyamatosan alacsonyan tudja tartani a kamatot, a világ nagy jegybankjai is a lazítás felé fordulhatnak ismét. A legfrissebb várakozások szerint az EKB akár már most csütörtökön újabb 10 bázispontos kamatvágást jelenthet be, míg a Fed jövő szerdán csökkentheti a kamatot.Így pedig már csak az infláció miatt lehetnek aggodalmai a Monetáris Tanácsnak, hiszen az utóbbi hónapokban a pénzromlás üteme vészesen közel került a jegybanki célsáv tetejéhez. Júniusban már csökkenést láttunk, az MNB pedig arra számít, hogy ez folytatódik az év második felében.Az egy óra múlva megjelenő közlemény legfontosabb része az lehet, hogyan reagál az MNB az EKB és a Fed politikájának várható megváltozására, felbátorodik-e ettől. Friss inflációs és növekedési prognózis csak szeptemberben jön majd, vagyis egyelőre kivárás jellemezheti a döntéshozókat, legkorábban akkor léphetnek bármit is.