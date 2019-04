Itt az olasz feketeleves: lassabb növekedés, nagyobb hiány

Az új előrejelzés szerint az olasz gazdaság csupán 0,1%-kal növekszik 2019-ben, miközben eddig a kormány 1%-os bővüléssel kalkulált. A hírügynökség megjegyzi, hogy a friss előrejelzés összhangban van a Bloomberg legutóbbi elemzői konszenzusával.A GDP-arányos költségvetési hiány eközben 2,3-2,4%-ra emelkedhet a korábbi, az Európai Bizottsággal megállapodott 2,04%-os szintről.Az új előrejelzést a kormány április 10-én fogadhatja el.A kormány a gazdasági növekedés támogatását is tervezi, ugyanis célja, hogy elérje a 0,3-0,4%-os növekedési ütemet egy intézkedéscsomaggal, amit a kormány külön tárgyal.A hírügynökség arra is emlékeztet, hogy a tervezettnél magasabb deficit miatt könnyen kiújulhatnak a feszültségek az Európai Bizottsággal. Valdis Dombrovskis EB-alelnök Bukarestből nyilatkozva már üzent is Rómának: Olaszországnak egyértelmű csökkenő pályát kell felmutatnia mind a deficit, mind az adósság tekintetében.