Itt az öt legnagyobb veszély, ami Magyarországra leselkedik

Magyarországra nézve három világgazdasági és két belföldi kockázat leselkedik - derült ki a Nemzetközi Valutaalap közelmúltban nyilvánosságra hozott jelentéséből. Az IMF alapesetben azzal számol, hogy a magyar gazdaság dinamikusan, 4%-kal növekedhet az idei évben, jövőre azonban 3,3%-ra lassul a GDP-bővülés üteme. A belföldi kereslet erős támasza lesz a gazdaság növekedésének, miközben az infláció eléri a jegybank 3%-os célját. Ezt a forgatókönyvet néhány tényező megváltoztathatja.A globális kockázati étvágy hirtelen változása (pl. a vártnál magasabb infláció az Egyesült Államokban) a kamatlábak hirtelen, éles emelkedését okozná, és összességében szigorúbb pénzügyi kondíciókhoz vezetne. Mindez megemelné a finanszírozási költségeket és tőkekiáramlást okozna, a drágább adósságfinanszírozás kockázatot jelenthet a vállalatok és a háztartások számára. Az IMF szerint az első forgatókönyv megvalósulása esetén a hazai monetáris kondíciók szigorításával kell reagálni, és ha a kötvénypiacon is gondok adódnak, akkor felül kell vizsgálni az adósságkezelési stratégiát.Protekcionizmushoz és gazdasági izolációhoz vezethet a globalizáció félreértése, ami rontja az együttműködést, kedvezőtlen hatással van a kereskedelemre, a tőke és a munkaerő áramlására, és végső soron a növekedésre nézve. Ha ez a forgatókönyv válik valóra, és a növekedés gyors ütemben lassul, akkor éppen, hogy a laza monetáris feltételek fenntartása és az automatikus stabilizátorok bevezetése szükséges.Az alacsony termelékenységnövekedés (az Egyesült Államokban, az eurózónában és Japánban), a magas adósságok, és a strukturális reformok hiánya miatt alacsony maradhat a növekedés és az infláció a fejlett és a kulcsfontosságú feltörekvő országokban. Mindez ronthatja az exportkilátásokat. Ez ellen a strukturális reformok felgyorsításával lehet védekezni, növekedésbarát költségvetési konszolidációt kell végrehajtani, hogy felkészüljünk egy jövőbeli lassulásra.A gyors bérnövekedés miatt erősebben nőhetne a belső kereslet is, ami inflációs nyomáshoz vezet. Ez oda vezethet, hogy korábban kell szigorítani a monetáris kondíciókon. Ha viszont gyengébb lenne a beruházási aktivitás, az negatív hatással lenne a GDP-növekedésre, erre válaszul fel kellene gyorsítani a strukturális reformok megvalósítását a termelékenység növelése és a beruházások ösztönzése érdekében.Az expanzív (élénkítő jellegű) költségvetési politika és az alkalmazkodó (laza) monetáris politika túlfűtötté teheti a gazdaságot és ronthatja az adósság fenntarthatóságát. Ez magasabb finanszírozási költségekhez és növekvő sérülékenységhez vezethet. A túlfűtöttség pedig buborékokhoz vezethet. A lakásárak és a háztartások eladósodottsága növekedhet. Az IMF szerint ennek elkerülése érdekében az első lépés egy növekedésbarát fiskális intézkedéscsomag megvalósítása lenne. Vissza kell vonni a nem konvencionális monetáris politikai intézkedéseket is és szigorítani kell a makroprudenciális eszközöket (ezek közé tartoznak a hitelfelvételi korlátok). Végül, emelni kell a jegybanki kamatszintet.