Itt az újabb bizonyíték, hogy egyre nagyobb a baj Kínában - Egymás után jönnek a rossz hírek

Ez azt jelenti, hogy az év utolsó hónapjában 2016 júliusa óta először csökkent az aktivitás a kínai feldolgozóiparban.

Ez újabb bizonyíték arra, hogy a kereskedelmi háború miatt egyre nagyobb bajban van a világ második legnagyobb gazdasága. A vámháború visszaveti a kínai termékek iránti külföldi keresletet, rombolja az üzleti bizalmat, illetve súlyos fennakadásokat okoz a globális ellátási láncokban. Mindez pedig a gazdasági statisztikákban is egyre jobban látszik.A Kínai Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint decemberben a feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index értéke a várakozásoknál jóval nagyobb mértékben, 50 pontról 49,4 pontra esett.Nem sok optimizmusra ad okot, hogy az index új megrendelésállomány alakulását nyomon követő komponense szintén visszaesésről számol be, különösen az export megrendelések esetében. Öröm az ürömben ugyanakkor, hogy a nem feldolgozóipari vállalatok helyzete kis mértékben ugyan, de javult az év utolsó hónapjában, igaz, a gyengülő belső kereslet itt is érezteti negatív hatását.A kínai döntéshozók számára minden bizonnyal nyugtalanítók a ma nyilvánosságra hozott adatok, hiszen a feldolgozóipar tartós zsugorodása a munkanélküliség növekedését hozhatja magával, ami további nyomást helyezne az egyébként is lassuló kínai gazdaságra. Legutóbb egy autóeladásokat érintő statisztika ijeszthette meg a kínai vezetőket, hiszen 1990 óta 2018 lehet az első olyan év, amikor visszaeshet az új személygépjárművek értékesítése.Nem véletlen, hogy a kínai kormány több költségvetési lazító intézkedést is bejelentett idén, amelyek jövőre kerülnek bevezetésre.Bár nyíltan nem igazán akarják beismerni a kínai hatóságok, ezek a lépések mind arra utalnak, hogy őket is meglepetésként érhette, mennyire megszenvedi az ország az Egyesült Államokkal szembeni kereskedelmi konfliktust.