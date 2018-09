Itt van Argentína válasza a krízisre: megszorítás és napokon belül IMF-megállapodás

Elsőként azt jelentette be az argentin elnök, hogy nagyobb tehervállalást várnak el az exportáló cégektől. "Tudjuk, hogy a kivitel megadóztatása nem jó dolog, de most rendkívüli helyzetben vagyunk" - mondta Macri. Ezt követően a politikus közölte, hogy a minisztériumok számát kevesebb mint a felére csökkentik, viszont további forrásokat biztosítanak a családtámogatási ellátásokra. Az utóbbi napok fejleményeivel kapcsolatban az elnök elmondta: megingott a befektetők bizalma Argentína fizetőképességében, a legfontosabb most ennek helyreállítása.Az argentin kormány célja, hogy 2019-re egyensúlyi költségvetést alkosson - mondta Nicolas Dujovne pénzügyminiszter. Ez 6 milliárd dollárnyi megtakarítást jelent az eddigi célokhoz képest - tette hozzá.A politikus kiemelte, hogy 2020-ra a kamatfizetés nélküli elsődleges költségvetési egyenleg a GDP egy százalékának megfelelő többletet mutathat az idei 2,6%-os hiány után. A miniszter elmondása szerint az elnök által bejelentett exportadó önmagában 1,1%-kal javítja majd a költségvetési egyenleget jövőre. Az adó részleteiről annyit árult el, hogy minden dollárnyi kivitel után 4 peso adót kell fizetni a cégeknek. Azt is bejelentette, hogy az átmeneti intézkedés 2020 végéig tart majd. Dujovne elmondta: a tervek szerint az idei 5,6%-ról jövőre 3,2%-ra csökken a költségvetési hiány.Az argentin pénzügyminiszter azt is elárulta, hogy holnap kezdődnek a tárgyalások az IMF-fel arról, mekkora részét folyósítják a közeljövőben a májusban meghatározott 50 milliárd dolláros hitelkeretnek. Dujovne optimizmusának adott hangot a tárgyalásokkal kapcsolatban, szerinte napokon belül lehet valamilyen megegyezés. A miniszter azt is elárulta, hogy részben a mostani válság miatt az idei recesszió a korábban vártnál mélyebb lehet, illetve hamarosan a 2019-es növekedési prognózist is lefelé módosíthatják.Dujovne szerint a 2019-es finanszírozási szükségletet is felül kell vizsgálni a peso jelentős leértékelődése miatt, az eddigi 32,3 milliárd dollárnál vélhetően több pénzt kell bevonnia az országnak.