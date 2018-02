Hétfőn idei mélypontjára gyengült a forint az euróval szemben, ez a tendencia pedig ma is folytatódott, ezzel pedig már a 314-es szinthez közelítettek a jegyzések. Az MNB délutáni kamatdöntése nem okozott meglepetést, így érdemi elmozdulást sem láthattunk a forint árfolyamában.

Itt van az MNB kamatdöntése 2018.02.27 14:00

Az elmúlt egy hónapban a jegybankot nem érték olyan meglepetések, amelyek a monetáris politika változtatására kényszerítették volna. Az infláció és a konjunktúra-adatok is a várakozásoknak megfelelően alakultak, a forint árfolyama is stabil volt. Mivel az MNB hosszú távra elkötelezte magát a tartósan alacsony kamatszint mellett, elég jelentős változásokra lenne szükség ahhoz a gazdaságban, hogy erről az útról letérjen.

A fenti okok miatt valószínűleg a monetáris tanács egyéb nem konvencionális intézkedésekről sem döntött ma - erről 15 órakor tudhatunk meg többet, amikor megjelenik a közlemény.

Új nem konvencionális eszközöket novemberben jelentett be a jegybank, és bár januárban a kamatswap körül kialakult egy kisebb piaci hullámzás, az eszközt azóta már átszabták, így a hozamok is megnyugodtak. A jegybank ráadásul le is tett arról, hogy abszolút hozamszintekre lőjön, így a kissé az emelkedő nemzetközi hozamkörnyezetben elégedett lehet a forintot gyengén tartó hazai kamatszinttel. Éppen ezért valószínű, hogy a közlemény sem tartalmaz majd izgalmakat, a monetáris politika jövőjét illetően a szokásos üzenetek érkeznek majd.