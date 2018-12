Jelzett a mutató: kritikus helyzetbe kerülhet Közép-Európa

A német gazdaság gyengélkedése miatt az exportkilátások romlanak, miközben a belföldi rendelések is esnek.

51,8 pontra esett a BMI novemberben, ami 2016 közepe óta a leggyengébb adat. Az év közepén még 57 pont körül is mozgott az index, azóta azonban lejjebb ereszkedett a mutató, ami a feldolgozóipari aktivitás romlását jelzi, ugyanakkor a BMI továbbra is 50 pont felett áll. (Ez a szint választja el a növekedést a recessziótól.) Habár az ING Bank elemzői szerint egyszeri tényezők is szerepet játszanak a visszaesésnek (mint az autóipar új emissziós normái), a lassulás azonban jól érzékelhető.Ennél is rosszabb a helyzet, ahol a kritikus 50-es szint alá esett a BMI, ami a szektor visszaesését jelzi. Októberben 50,4 ponton állt az index, novemberben pedig 49,5-ös értéket láthattunk, és a kilátások sem túlságosan kedvezőek.BMI volt a legerősebb a régióban, 53,5 pontot mutatott, ami a feldolgozóipar érdemi növekedésére utal. Ugyanakkor a trend itt is kedvezőtlen: az előző hónapban még 57,1 ponton állt a mutató, vagyis gyors ütemű a romlás. A magyar BMI sokszor nagy ingadozást mutat, az előrejelző ereje visszafogott, de azért azt sejthetjük, hogy a romló európai növekedési kilátások hazánkra is hatással lehetnek a következő időszakban.