Jimmy Carter kiakadt Trump húzásán: "Katasztrófa az országnak"

A volt elnök Donald Trump döntését eddigi rövid elnöksége egyik legsúlyosabb tévedésének nevezte. Carter ezt azzal indokolta, hogy Bolton régóta az Észak-Korea ellen indítandó háború és egy esetleges Irán elleni támadás mellett foglalt állást. Cartert "mélyen lesújtotta", hogy a háromcsillagos tábornok, Herbert McMaster helyére Bolton került. A volt elnök tavaly, a Trump-adminisztráció képviseletében McMaster tábornokkal együtt járt Észak-Koreában"Aggaszt, ahogyan néhány ügyben a döntések születnek, és az új nemzetbiztonsági tanácsadó kinevezése rossz döntés volt" - hangsúlyozta Carter, majd hozzátette: az is aggasztja, hogy a politikában héjaként számon tartott Bolton káros hatással lesz Donald Trumpra.A politikus, aki 1977 és 1981 között volt az Egyesült Államok elnöke, kifejtette azt is: bajosnak tartja, hogyMeglátása szerint Trump elnök egyre inkább hozzá hasonlóan gondolkodókkal helyettesíti a távozókat. "Aggaszt, hogy szándékosan olyanokat helyez kormányzati kulcspozíciókba, akik egyetértenek vele" - fogalmazott Carter. Szerinte ugyanis a felelős végső döntések előtt jobb, ha egy politikus többféle véleményt hallgat meg és mérlegel.Donald Trump csütörtökön Twitter-bejegyzésben jelentette be, hogy április 9-ei hatállyal Herbert McMaster helyett John Boltont nevezi ki nemzetbiztonsági tanácsadónak. Bolton korábban George W. Bush kormányzatának ENSZ-nagykövete volt.