Jó hír érkezett Nagy-Britanniából

A brit statisztikai hivatal (ONS) július óta új számítási módszerrel mutatja ki a hazai össztermék (GDP) növekedési ütemét: az addigi naptári negyedéves adatközlések helyett havi, illetve az adott hónapról visszavezetett mozgó háromhavi becsléseket ismertet. Az e módszertan szerint számolt, hétfőn közzétett friss adatok szerint a brit gazdaság teljesítménye júliusban a vártnál gyorsabban, 0,3 százalékkal, a júliussal zárult három hónapban 0,6 százalékkal nőtt.A júliusban észlelt havi összevetésű élénkülés a mozgó háromhavi adatot is magával húzta, mivel az előző, júniusról visszaszámolt három hónapban az új módszertan alapján a brit hazai össztermék 0,4 százalékkal bővült.A statisztikai hivatal GDP-számításokért felelős igazgatója, Rob Kent-Smith a hétfői adatsorhoz fűzött kommentárjában kiemelte, hogy a brit gazdaság teljesítményének 80 százalékát adó szolgáltatási szektor különösen erős teljesítményt nyújtott a vizsgált időszakban, és a kiskereskedelem is jól teljesített.Az ONS vezető szakértője szerint a két szektornak elsősorban a nyári oroszországi labdarúgó-világbajnoksággal, illetve a hosszan tartó kánikulai időjárással összefüggő keresleti élénkülés adott hajtóerőt.A statisztikai hivatal hangsúlyozta, hogy a júliussal zárult három hónap 0,6 százalékos GDP-növekedéséhez hasonló negyedéves teljesítményt a brit gazdaság legutóbb a tavaly augusztussal véget ért háromhavi időszakban mutatott, amikor szintén 0,6 százalékkal bővült a hazai össztermék.A mostaninál erősebb háromhavi növekedést másfél éve, 2017 februárjában mértek Nagy-Britanniában: akkor 0,9 százalékkal bővült negyedéves alapon a brit GDP-érték az ONS újonnan bevezetett módszertanával visszaszámolva.Londoni pénzügyi elemzők a vártnál élénkebb növekedési teljesítmény ellenére sem számolnak egyelőre újabb szigorítással a Bank of England részéről. Az egyik legtekintélyesebb londoni gazdasági-pénzügyi elemzőműhely, az Oxford Economics közgazdászai hétfőn ismertetett előrejelzésükben közölték: várakozásuk szerint a brit jegybank monetáris tanácsa az augusztusban végrehajtott kamatemelés után visszatért a kivárás politikájához, tekintettel a maginfláció és a béremelkedések enyhe ütemére. A ház szerint emellett továbbra sincs sok jele annak, hogy a brit gazdaság tartósan ki tudna törni a mérsékelt növekedési pályáról.A brit üzleti szektor szakmai szervezetei a hosszabb távú kilátásokat sem ítélik meg derűlátóan. A Brit Kereskedelmi Kamarák (BCC) lefelé módosított legutóbbi prognózisában közölte: 2018 egészére az addigi előrejelzésében valószínűsített 1,4 százalék helyett 1,3 százalékos növekedést vár a brit gazdaságban, 2019-re szóló növekedési előrejelzését pedig 1,5 százalékról 1,4 százalékra rontotta.A brit üzleti vállalkozások érdekképviseletét ellátó kamarai szövetség szerint növekedési szempontból az idei naptári év lesz a leggyengébb 2009 óta, amikor a brit gazdaságot a pénzügyi válság recesszióba sodorta.A Bank of England tavaly november óta két kamatemelést hajtott végre, a legutóbbit augusztusban; jelenlegi alapkamata 0,75 százalék.