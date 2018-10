Jó hír Paksnak is: sok eső várható a Duna vízgyűjtő területén

a mostani kritikusan alacsony dunai vízállás miatt mintegy 90 cm-re vagyunk attól, hogy a nem is teljesen a meder közepéből történő vízvételezés ellehetetlenüljön, ami azért is problémás lenne, mert a teljesen leállított áramtermelés mellett is tovább kell hűteni a reaktorokat,

de már ezt megelőzően is fokozott nehézséget okoz az alacsony vízállás, emiatt a négyfokozatú intézkedéssorozatból már a másodikat kellett életbe léptetni és pár napja egy rövid időre a harmadikat is elrendelték.

a folyó átlagos vízhozama egyébként Paksnál átlagosan másodpercenként 2300 köbméter, amihez képest az erőmű 100 köbméteres igénye nem túl nagy, de jelenleg másodpercenként csak 830 köbméter víz érkezik, azaz most közel egynyolcados a vízkivétel

a tervek szerint a paksi bővítés után a két erőmű 6 évig egymással párhuzamosan fog működni, így az együttes hűtésre a jelenleginél sokkal több, másodpercenként összesen 232 köbméter vízre lesz szükség, ami a jelenlegi vízhozam több mint negyede lenne.

Az OMSZ előrejelzése szerint a következő napokban az Alpok térségében egy markáns hidegfront és egy mediterrán ciklon hatására helyenként akár 300 milliméternél is több csapadék hullhat. Ez - írták - "egyfelől jó hír", hiszen az elmúlt időszak szárazsága miatt nagyon hiányzott már ez a csapadékmennyiség a folyók vízgyűjtőiről. Előreláthatóan a Duna vízszintje is tovább emelkedik majd. Csütörtök reggelhez képest péntek délutánra már Budapestnél közel 20 cm-es vízszint emelkedés következett be.Kiemelték ugyanakkor, hogyOlaszország északi régióiban elsőfokú, Ausztria déli részén másodfokú, Svájcban több helyen harmadfokú figyelmeztetés van érvényben az eső miatt.Magyarországon azonban kedd reggelig várhatóan mindössze 4 és 20 milliméter között alakul majd a lehullott csapadék mennyisége, főként az Északi-középhegységben és a Duna-Tisza közén lehet 10 milliméternél több esőre számítani - írta a meteorológiai szolgálat.Amint mi is beszámoltunk róla az elmúlt napokban: az alacsony dunai vízállás miatt a paksi atomerőmű hűtővízrendszeréhez tartozó szivattyúk szűrői nagyobb szennyezőanyag-terhelésnek voltak kitéve, emiatt pedig két reaktor termelését korlátozni kellett. Egy harmadik reaktornál pedig nem részletezett műszaki probléma lépett fel a hosszú hétvége során, és csak a hónap végéig tudják ezt elhárítani.