Jó hírt kapott Lengyelország

Az S&P közölte, a pozitív osztályzati kilátás növeli annak a valószínűségét, hogy a következő 24 hónapban javítja a lengyel államadós-besorolásokat.

A hitelminősítő péntek este Londonban bejelentette azt is, hogy egyidejűleg megerősítette a devizában, illetve helyi valutában fennálló hosszú és rövid futamidejű lengyel szuverén adósság "BBB plusz/A-2", illetve "A mínusz/A-2" osztályzatait.A kilátás pozitívra javításának indoklásában a hitelminősítő kiemelte, hogy a tavalyi 4,6 százalékos növekedés után - amely 2011 óta a leggyorsabb ütemű volt - 2018-ra is 4,5 százalék körüli reálnövekedést vár a lengyel gazdaságban. A cég a következő négy évben, évi átlagban 3,5 százalékos növekedésre számít Lengyelországban.Az S&P hangsúlyozta azt is, hogy a lengyel gazdaságnak komoly előnyei származnak az EU-tagságból. A cég adatai szerint a 2004-es csatlakozás óta az egy főre jutó lengyel hazai össztermék (GDP) az akkori érték 2,3-szeresére nőtt, a GDP-arányos exportérték csaknem 20 százalékponttal bővült, a beáramló portfolió- és működőtőke-befektetések állománya több mint a háromszorosára, a GDP-érték 64 százalékára emelkedett.