Jócskán feljebb húzták a magyar növekedési adatot!

A növekedés szerkezetéről első pillantásra az alábbiakat állapíthatjuk meg. Afelől vizsgálva az igazi élénkülést a szolgáltatások területén láthatjuk. A legnagyobb súlyú szektor a válság kitörése óta csak egyszer (négy éve) mutatott a mostani 3,8%-os bővülésnél erősebb dinamikát. Különösen a kereskedelem és a kommunikáció húzta a szektort. Érdemben tudott hozzájárulni a növekedéshez a jó nemzetközi konjunktúra által hajtott ipari termelés, illetve a tavalyi összeomlás után az EU-források segítségével talpra álló építőipar is. A mezőgazdaság a tavalyi kimagasló éve után - elsősorban a kedvezőtlenebb időjárás miatt - gyengébben teljesít.

nézve a fogyasztás régóta várt élénkülése hozhatta a meglepetést. 4,8%-os növekedésre 11 éves nem volt példa. Mivel a közösségi fogyasztás is beindult, a végső fogyasztás bővülése már meghaladja a GDP-növekedést. Eközben az uniós forrásokból újrainduló beruházási boom is élénkítette a belföldi felhasználást, ami óriási ütemben, 8%-kal bővült. Így nem is csoda, hogy az export-import olló úgy elnyílt, hogy hasonlót 14 éve láthattunk utoljára.Összességében a növekedés szerkezetében azt látjuk, amire számítani lehetett, de sokkal intenzívebben. A gyors bérnövekedés beindította a fogyasztást, ami a beruházás mellé belépve még inkább felpörgette a belső motorokat. A belföldi felhasználás intenzív növekedéséhez magas importigény járul, így a külső egyensúly érdemben romlani kezdett. Ez alapján azt mondhatjuk, hogy a növekedés szerkezete hosszabb távon nem fenntartható, ám a hangsúly egyelőre a hosszú távon van. A külső reálgazdasági pozíciónk ugyanis olyan magas szufficitet mutat, hogy bőven van honnan romlani.A véletlenszerű mezőgazdasági teljesítményt levonva a magyar gazdaság 4,5%-os növekedést mutatott a harmadik negyedévben, ilyen gyors bővülésre utoljára 2005-ben volt példa.

További részletek hamarosan.

A sokféle GDP-növekedésről - Így nézzük mi

A KSH többféle GDP-mutatót is közöl a jelentésében. Az előző év azonos negyedévéhez viszonyított (yoy) indexből három is létezik: a nyers, a naptári-hatással igazított (wda), illetve a szezonálisan és naptári-hatással egyaránt igazított (swda). Ezek közül a Portfolio 2016-tól következetesen a szezonális és naptár-hatással igazított indexet (swda) tekinti fő számnak (headline). Ennek oka, hogy a munkanapok száma (különösen ha a tárgy vagy a bázis időszakban szökőnap is van) érdemben befolyásolja a teljesítményt, amivel mindenképpen érdemes korrigálni. Ezen felül a szezonális igazításnak éves mutatóknál akkor van értelme, ha az éven belüli szezonalitás jellege változik. Mivel az Eurostat minden ország esetében az swda számot hivatkozza, ezért az összehasonlítást is megkönnyíti, ha mi is ezt tekintjük fő adatnak.



Az előző negyedévhez viszonyított (qoq) GDP-index természetesen minden esetben szezonálisan és munkanap-hatással igazított, mivel az egyes negyedévek a GDP-n belül nagyon eltérő súlyúak és szerkezetűek, máshogy nincs is értelme számolni növekedést. Európában a legtöbb helyen ez számít a fő számnak, és a Portfolio is igyekszik ezt a számot kiemelten kezelni kedvező tulajdonságai miatt. Ez a mutató is rendelkezik a végponti gyengeség nevű kellemetlen tulajdonsággal, vagyis hogy a szezonális igazítás jellegéből fakadóan a számok utólag többször változnak, de rövid bázisú konjunktúra-jelzőszámként így is nagyon hasznos.