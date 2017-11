Jogos-e a taxis áremelés?

Milyen áru a taxizás?





Az árak ilyen különleges alakulása több más területen is érdekes fejleményekre vezet, lásd például a Balassa-Samuelson-hatást Ez az egyik oka annak is, hogy igazságtalannak érezzük a fejlett országokhoz képest a bérkülönbséget olyan szakmákban, ahol jól láthatóan nagyon hasonló erőfeszítéssel nagyon hasonló kimenetű munkát végzünk.

Jó, de milyen árú a taxizás?

2013-ban az állam gyakorlatilag hatósági áras, zárt, erősen szabályozott piaccá tette a fővárosi taxizást, és egyben jelentős drágítást hajtott végre. Négy évvel később a szakma újabb áremelést követel. Az ágazatban dolgozók természetesen megalapozottnak érzik a törekvést, a potenciális kuncsaftok pedig háborognak.Tegyük félre egy pillanatra azt a kérdést, hogy "jogos-e" most áremelést követelni a taxisoknak. Fogalmazzuk meg inkább úgy a felvetést, hogy "egyáltalán mikor jön el az ideje a taxisoknak a drágításra?" Persze ekkor ismét belecsúszhatunk a végletes véleményekbe, miszerint "soha! miért kéne valaha is?", illetve "természetesen azonnal". Ennek a kérdésnek a megválaszolásához azonban vannak közgazdasági fogódzóink, és azok használatával érdekes következtetésekre juthatunk.A világon előállított termékek nagy része olyan, hogy egyre hatékonyabban lehet őket előállítani. A növekvő termelékenységet ösztönzi a világpiaci verseny is, és a technológiai fejlődés révén - jó esetben - a dolgozó is magasabb jövedelmet kaphat.Van azonban egy csomó - jellemzően munkaerő-igényes - termék és szolgáltatás, amelyek nem ilyenek. A termelékenység nem igazán növelhető a fodrászatokban vagy az éttermekben: az ilyen szolgáltatásoknál az egy dolgozó által elvégzett munka (elkészített frizura, kiszolgált vendég stb.) alig-alig tud növekedni. A személyfuvarozás alapvetően egy ilyen szolgáltatás.Számunkra most a legfontosabb dolog, ami a fentiekből következik, hogy az ágazatban dolgozók jövedelme csak "öncélú" áremeléseken keresztül növekedhet. Nyomjuk el gyorsan magunkban az esetleg felhorgadó hamis igazságérzetet: ezzel a jelenséggel semmi probléma sincs. Ha nem ez történne, akkor a világ fejlett országaiban ma is a 19. századi bérszinten tengődő ápolók, oktatók, pincérek, bolti eladók stb. tömege élne. Hogy ez ne így történjen, ahhoz a termelékenységüket növelni képtelen szakmák szereplői a dráguláson keresztül tudnak az ország által megtermelt egyre nagyobb összjövedelemből nagyobb (vagy arányaiban nem csökkenő) részt kiszakítani. Úgy is megfogható ez a dolog, hogy egy fejlettebb (gazdagabb) országban az emberek számára többet érnek ezek a szolgáltatások, mint a fejletlenebbekben. A magasabb termelékenységű és jövedelmű dolgozó szívesebben fizet ki többet egy rendezett frizuráért, egy jó családi vacsoráért, hajlandó többet áldozni az oktatásra, egy színházra - vagy éppen egy kényelmes hazautazásra.Rendben, de ha ez így van, ki dönti el, hogy mikor és mennyivel emelkedjenek az árak? A versenyző piacgazdaságban nincs szükség ilyen központi döntésre. A szolgáltató szektorban az érzékelt vásárlőerő növekedése hozza el a drágulást. Ha az országban a jövedelem emelkedik, akkor az ilyen típusú szolgáltatások ára emelkedni fog. Ha nem így lenne, az itt dolgozó munkaerő elmenne olyan helyre dolgozni, ahol magasabb jövedelmet lehet elérni.Vagyis normál esetben a taxizás ára azzal párhuzamosan emelkedik, ahogy az ügyfelek átlagos jövedelme növekedik.Amikor azonban az állam kisajátítja magának az ármeghatározási jogot, a helyzet megváltozik. Mostantól a taxisok a kormányzati jóindulatra és a jó kapcsolatokra hagyatkozhatnak. Ha ez gálánsabb, mint amit a piac elfogadna (és ezt adminisztratív eszközökkel piacszűkítéssel megtámogatják), akkor a taxisok örülhetnek. Amikor pedig azt látják, hogy " emelkedik a minimálbér ", akkor fáj, hogy nem emelkedhetnek a lakossági jövedelmek után az árak. Innentől kezdve a taxizás értékét nem az utas és a taxispiac szereplői határozzák meg, hanem a lobbierő, a politikusi preferenciák, a közhangulat és egy csomó olyan dolog, ami csak nagyon laza összefüggésben van a piaci értékkel.