Jól kezdte az évet a magyar gazdaság - Három éve nem vásároltunk ennyit

Nagyot nőtt a kiskereskedelem

Januárban az előzetesen becsült 7,5%-nál dinamikusabban, 7,8%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom, ilyen gyors bővülésre pedig három éve nem volt példa.

A kiskereskedelmi forgalom növekedését támogatja, hogy a keresetek a tavalyi évhez hasonlóan, idén is gyorsan emelkednek. Januárban 13,8%-os béremelkedést mért a statisztikai hivatal, vagyis a várakozások ellenére nem lassult az emelkedés üteme.Januárban az élelmiszer kiskereskedelem 4,5%-kal nőtt, a nem élelmiszer 12,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbit - egyébként itt láthattunk felfelé módosítást -, az üzemanyagokból pedig 8,1%-kal vásároltunk többet.

Az egész gazdaságnak jól megy

A következő hónapokban is érdemi növekedést láthatunk majd, hiszen a keresetek növekedése kitart, miközben az infláció felpörgésére nem kell számítani, vagyis a bérek vásárlóereje továbbra is dinamikusan nőhet.Az idei évet jól kezdte a magyar gazdaság, hiszen az ipar és az építőipar is nagyot nőtt. Munkanaphatástól megtisztítva 6,7%-kal nőtt az ipari termelés az év első hónapjában 2017 azonos időszakához képest, és várhatóan lendületben maradhat a szektor.

Az építőipar óriási lendületet vett az év elején, ahol 43%-os növekedést láthattunk, és a szerződésállomány alapján az év hátralévő részében sincs okunk az aggodalomra.

Ugyanakkor némi kockázatot jelent a külpiaci konjunktúra alakulása. A friss adatok alapján az európai feldolgozóipar veszített lendületéből , és a német üzleti hangulat is nagyot romlott , összességében azonban továbbra is növekedésre utalnak az adatok, csak szerényebb mértékűre. Az exportkilátásokat beárnyékolhatja, ha valóban kereskedelmi háború szélére sodródik a világ, ez azonban egyelőre csak kockázat, és nem az alapforgatókönyv.Összességében a magyar gazdaság dinamikus növekedési pályán halad - amit a kiskereskedelmi, ipari és építőipari adatok is alátámasztanak -, és ha a következő hónapokban is fennmarad az ütem, akkor az első negyedéves GDP-adat elég erős lesz.