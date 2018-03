Jól megy a világnak, de mindent megváltoztathat egy kereskedelmi háború

A párizsi székhelyű szervezet szakértőinek becslése szerinta 2017-ben elért 3,7 százalék után. Az előrejelzést 2018 és 2019 esetében 0,3 százalékponttal javították a legutolsó, novemberben kiadott jelentéshez képest, ami egyben azt is jelenti, hogy a világgazdaság bővülésének üteme megközelítette a pénzügyi és gazdasági világválságot megelőző két évtized 4 százalék körüli átlagát. A felfelé módosítást több tényező indokolta.Egyrészt a beruházási aktivitás világszerte a korábban vártnál gyorsabban élénkül, másrészt a nemzetközi kereskedelem volumene 2017-ben hat éve nem látott ütemben növekedhetett, ami a magas üzleti és fogyasztói bizalommal társulva kedvező képet fest a jövőre nézve.

Klikk a képre!

Megjegyzés: A bal oldali ábrán a beruházási aktivitás GDP-növekedési hozzájárulása látható az USA, az euróövezet, India, illetve az összes többi ország esetében. A jobb oldali ábra a világkereskedelmi volumen éves változását mutatja.

Ez kétségtelenül fenyegeti a fellendülést és a foglalkoztatottságot. Fontos, hogy csökkentsük a feszültségeket, mert meglehetősen nagy károkat okozhat egy kereskedelmi háború kitörése.

Emellett a világgazdasági növekedés gyorsulásához érdemben hozzájárulhat a tavaly decemberben elfogadott amerikai adócsökkentés is, ami rövid távon nagy löketet adhat az USA GDP-bővülésének. Az új előrejelzés szerint idén 2,9 százalékkal, jövőre pedig 2,8 százalékkal gyarapodhat az Egyesült Államok hazai összterméke, a novemberi várakozásokhoz képest a 2018-ra várható növekedés ütemét 0,4 százalékponttal, a jövő évit pedig 0,7 százalékponttal emelték. Az OECD azonban arra is figyelmeztetett, hogy a vállalatok adóterheit csökkentő politika csak rövid távon kedvez az amerikai gazdaságnak, középtávon már óvatosnak kell lenni, mert az még nagyobb költségvetési hiányt okozhat és fokozhatja az inflációs nyomást.A világgazdaság tehát gyorsuló ütemben növekedhet idén, ezzel párhuzamosan viszont fokozott kockázatot jelent egy kereskedelmi háború kitörése, most, hogy Trump bejelentette vámintézkedéseit.- jelentette ki Alvaro Pereira, az OECD főközgazdásza, hozzátéve, hogy rendkívül fontos a szabályokon alapuló nemzetközi kereskedelmi rendszer megóvása.Egy kereskedelmi háború kitörése mellett a világszerte magas eladósodottság is problémákat okozhat, hiszen a monetáris politika szigorodásával párhuzamosan növekedni fognak az adósságszolgálat terhei. Ez a nagy jegybanki irányváltás egyben azt is jelenti, hogy megnő a veszélye egy nagyobb eszközár-korrekciónak (részvény, kötvény, ingatlan), különösképp a kockázatosabb eszközosztályokban, ami - ha mindez gyorsan történik - jelentős pénzügyi stabilitási kockázatokat hordoz magában - figyelmeztet az OECD.