Jól pörög az eurózóna gazdasága, de csökken az optimizmus

Ma tették közzé eurózóna-szerte az egyes országok szolgáltató szektori beszerzési menedzser indexeit és ezáltal az IHS Markit az együttes eurózónás adatot is közölte, illetve a minap már megjelent feldolgozóipari adattal együtt nézett kompozit mutatót is. Az eurózóna szolgáltatói bmi-je 54,4 ponton stagnált, míg a kibocsátási alindex 61,3-ról 61,6 pontra, kifejezetten magas szintre ugrott, a foglalkoztatottsági alindex pedig 55,1-ről 55,3 pontra. Utóbbi 11 éve a legmagasabb és a gazdasági fellendülés miatt a régóta nem látott kedvező munkaerőpiaci helyzetre mutat rá.A szolgáltatói és a feldolgozóipari főindexekből képzett kompozit bmi 54,3-ról 54,5 pontra emelkedett vissza, így ez afelé mutat, hogy a harmadik negyedévben dinamikus, 0,4%-os negyedéves eurózóna GDP-növekedés alakulhat ki. Ez kedvező, de a felmérést készítő cég vezető közgazdásza a Reutersnek arra is felhívta a figyelmet, hogy a kilátások már nem ennyire kedvezőek, mert sok cég aggódik a kereskedelmi háború esetleges eldurvulása és annak negatív következményei miatt (Donald Trump amerikai elnök éppen a napokban bővítheti ki a kínai importtermékek körére kivetett vámokat). Emiatt az optimizmust mérő külön index 63,1-ről 61,6 pontra esett, ami két éve a legalacsonyabb.