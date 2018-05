Jön a német mesterterv a menekültügyre

A bajor Keresztényszoicális Unió (CSU) elnökének érkezésével átalakított tárca munkájának első 50 napját értékelő rendezvényen a miniszter elmondta, hogyKiemelte, hogy, mert csak a korlátozással lehet eredményes a védelemre szoruló emberek társadalmi beilleszkedése.Mint mondta, "sok-sok példa van a sikeres integrációra", köztük van a bajorországi Nürnberg, München és Augsburg. Ezekben a városokban sokkal magasabb a "migránsarány", mint Berlinben, Augsburgban a 40 százalékot is meghaladja, de az önkormányzat sikeres integrációs munkája révén "nincsen említésre érdemes probléma".A befogadott emberek beilleszkedésének sikere érdekében rögzítették az Angela Merkel kancellár vezette testvérpárttal, a Kereszténydemokrata Unióval (CDU) és a Német Szociáldemokrata Párttal (SPD) kötött koalíciós szerződésben, hogyAzért jelölték meg ezt a sávot, mert az utóbbi évtizedek tapasztalatai alapjánA korlátozást szolgálja a többi között az oltalmazott státuszt szerző menedékkérőkre vonatkozó családegyesítési szabályok átalakítása. Az új rendszer már augusztusban életbe lép, lényege, hogyA vízumokat az SPD-s vezetésű külügyminisztérium állítja ki. Az első öt hónapban a kontingens létszáma még változhat, és az átlag nem haladhatja meg a havi ezer főt, 2019-től viszont már szigorúan betartják az ezer fős szabályt, és nem lehet átvinni a következő hónapra férőhelyeket, ha nem sikerül betölteni a keretet - ismertette Horst Seehofer.A "mesterterv" legfontosabbként számon tartott eleme, az új típusú menekültügyi befogadó központok is augusztusban, vagy szeptemberben állhatnak fel. A megérkezés, a döntés és a visszatérítés jelentésű német szavak első betűi alapján ANkER központnak nevezett új intézmény lényege, hogy a korábban alkalmazott decentralizált rendszer helyettAz előkészületeket irányító államtitkár, Helmut Teichmann elmondta, hogy az első hat hónap a "próbaüzem" ideje lesz, és várhatóan hat tartományban - Alsó-Szászországban, Baden-Württembergben, Bajorországban, Észak-Rajna-Vesztfáliában, Hessenben és valamelyik keleti tartományban - építenek ki ANkER központokat, amelyekben valamennyi illetékes hatóság és bíróság működtet majd képviseletet, hogy helyben juthassanak el a menedékjogi eljárásban egészen a jogerős döntésig.Az eljárások gyorsítását szolgálja az a törekvés is, hogyA biztonságos besorolás révén a menedékjogi kérelmeket gyorsabban el lehet bírálni, ami rendszerint a kérelem elutasítását jelenti, és a hatósági döntés elleni jogorvoslat sikerének esélye is csökken, mert a bíróság előtt lehet arra hivatkozni, hogy a kérelmező hazája nem veszélyes.A tervek szerint a bűnelkövető, vagy szélsőséges nézeteik miatt potenciálisan veszélyes menedékkérők hazajuttatásának hatékonyságát is javítják. Ebben áttörésre számítanak az alkotmánybíróság május 7-én várható döntésétől, amely egy tunéziai menedékkérő kitoloncolásával kapcsolatos. Amennyiben a bíróság engedélyezi a kitoloncolást, bővülnek a jogállami lehetőségek a bűnelkövető vagy veszélyes menedékkérőkkel szembeni fellépés szigorítására - fejtették ki a tájékoztatón.Horst Seehofer hangsúlyozta, hogy dolgoznak a beilleszkedést támogató programokon is, és, hanem boldoguljanak a hazájukban. Ezt a programot a nemzetközi fejlesztési együttműködésért felelős - szintén CSU-s vezetésű - minisztériummal együtt készítik elő, és részleteit heteken belül ismertetik.