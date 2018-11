Jóval 2032 előtt átadhatják Paks 2-őt

A legfontosabb szempont az, hogy engedélyezhető terveket kapjunk az orosz féltől

Süli János hozzátette: törekednek a blokkok mielőbbi felépítésére. Ugyanakkor úgy vélte, a referenciának számító orosz atomerőművi blokkok nem építhetők meg "egy az egyben" a magyar helyszínen, ezért az orosz dokumentációt honosítják a magyar nukleáris biztonsági szabályzatnak és az európai uniós előírásoknak megfelelően. Kifejtette, jelenleg ez a folyamat zajlik. A módosítás az atomerőmű árát nem érintheti, az változatlanul "fixáras" - mondta miniszter, aki a sajtótájékoztató előtt az Országgyűlés költségvetési bizottságának kihelyezett ülésén adott tájékoztatást a Paks II projekt aktualitásairól.Megjegyezte azt is, hogy akkor lehet tudni az új blokkok átadásának időpontját, ha rendelkezésre állnak a megfelelő, engedélyezésre alkalmas tervek. Újságírói kérdésre hozzátette: a sajtóhíresztelésekkel szemben az átadás időpontja évekkel 2032 előtt lesz.A bizottság előtt Süli János emlékeztetett arra, hogy a Paks II Zrt. 2018. februárban adta át az orosz félnek a munkaterületet a felvonulási létesítmények megépítéséhez. A kivitelezőnek 80 létesítményt - épületet, tárolót, üzemet - kell megépítenie. Jelenleg az első két irodaépületre van engedélye, egy további épület esetében az engedélyezés folyamatban van.Jelezte: a Paks II Zrt. beruházásában már zajlik a 20/10 kilovoltos áramhálózat-állomás építése. Utalt arra is, hogy a társaság több mint 300 engedéllyel rendelkezik, köztük jogerős környezetvédelmi, telephely, vízkészlethasználati, és előzetes hálózatra csatlakozási engedéllyel.- fogalmazott, hozzáfűzve, hogy azok elbírálására az Országos Atomenergia Hivatalnak 15 hónap áll rendelkezésre, amelynek során a hatóság a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szakembereit is bevonja.Olyan tervekre van szükség, aminek alapján megépíthető, és legalább 60 évig biztonsággal üzemeltethető a két új blokk - hangsúlyozta. Süli János kifejtette: a projekt megtérülését az Európai Unió is vizsgálta, amely a mélyreható elemzéseit követően megállapította, hogy a beruházás nyereséget termel. A miniszter megerősítette, hogy Paks II. a meghatározott költségkereten belül valósul meg.