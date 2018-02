Jóval lassabb gazdasági növekedést vár Magyarországon Brüsszel, mint a kormány

A Magyar Nemzeti Bank december 21-én adta ki inflációs jelentését, a Nemzetgazdasági Minisztérium pedig a két ünnep között jelentette meg középtávú makrogazdasági kitekintőjét. Ezekhez képest bő egy hónappal később látott napvilágot ma az Európai Bizottság téli rövid előrejelzése , így tehát mindhárom anyag friss és összevethető.A bevezetőben jelzett eltérés a növekedési dinamikában már régebb óta fennáll: Brüsszel már a kormány által tavalyra várt 4,1%-os GDP-növekedést is kétkedve fogadta, aztán a mai anyagban meg is jegyzi, hogy tavaly végülÍgy tehát ehhez képest a Bizottság(mint ahogy az NGM 4,1%-ról 4,3%-ra), inkább azzal kalkulál, hogy lényegében ugyanolyan ütemben nő majd a gazdaság idén, mint tavaly (3,8% után 3,7%). Aztán jövőre már - ahogy a növekedésélénkítő hatások enyhülnek és a fogyasztás importot fokozó hatása megugrik -,Ugyanilyen növekedési pályát vázolt az MNB is: ők idénre 3,9%-os, jövőre pedig 3,2%-os GDP-növekedést jeleznek előre.A Bizottság szerint inflációs fronton nincs különösebb oka az aggodalmakra a Magyar Nemzeti Banknak, mert idénre 2,8%-ra, jövőre 2,9%-ra gyorsulhat majd a átlagos pénzromlás üteme, azaz a 3%-os jegybanki cél közelében lehet a magyar infláció. Az MNB decemberben idénre 2,5%-os, jövőre 2,9%-os inflációt vetített előre.