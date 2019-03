Jövő héten lemondhat Theresa May

May megkezdte a végjátékát, hiszen az EU-csúcson rögzített négy kimenetel (kilépés visszavonása, megállapodásos és anélküli kilépés, hosszú halasztás) egyike sem igazán segít rajta, hogy kormányfő maradhasson.

harmadszorra is elbukhat a kilépési megállapodás. Ha ez így lenne, akkor a tegnapi EU-csúcs eredménye szerint a britek április 12-ig kapnak haladékot, hogy találják ki a továbblépés útját (akár már a jövő heti brit parlamenti indikatív szavazások is mutathatnak utat) akár May és a kialkudott terve nélkül is.

Folyamatosan változik Theresa May Brexit-stratégiája, illetve a szóban vázolt rövid távú elképzelései is, amit még a minisztereinek is nehéz követni, mindez pedig afelé mutat, hogy a miniszterelnöki pozíciója erősen inog. Ezt többek között a Spectator jól értesült szerzőjének a Telegraph-ban megjelent cikkére alapozza a Politico, miszerint több miniszter is úgy látja:Éppen emiatt Fraser Nelson szerint May jövő héten felajánlhatja a lemondását, hogy az alsóházi képviselők fogadják el végre a kilépési megállapodását és a szerző szerint ez a legerősebb ütőkártya most May kezében. (Aztán ha ismét elbukik a szavazáson a May-féle megállapodás, akkor is esélyes, hogy May nem akarja már folytatni kormányfőként - a szerk.)May miniszterelnöki pályafutásának közeli végét jelzi az is, hogy a Telegraph másik cikke szerint Graham Brady, a Konzervatív Párt befolyásos 1922-es bizottsága elnöke hétfőn arról tájékoztatta a kormányfőt:A brit kormányfőre egyre nagyobb nyomás helyeződik ezekben a hetekben, mert az ország és a brit alsóház még mindig súlyosan megosztott a brit kilépés ügyében, ő pedig összehozott az EU-val egy kilépési megállapodást, de azt sok bírálat éri, amit az EU-tól kicsikart kiegészítő anyagok sem enyhítettek érdemben.(a tegnapi EU-csúcson beillesztették abba a minapi strasbourgi kiegészítést, így talán tényleg lehet róla szavazni), de az előjelek most is baljósak:Az április 12. azért fontos dátum, mert a brit törvényhozási menetrend miatt addig kell törvényt alkotnia a kormánynak arról, hogy lesznek-e EP-választások az országban májusban, vagy sem. Mindez tehát azt jelenti: ha jövő héten ismét elbukik a May-megállapodás (és vele akár May is), akkor is csak további két hete van a brit törvényhozóknak, hogy a súlyos megosztottságból valamiféle kivezető utat találjanak.Márpedig a 2016-os népszavazás az EU-ból kilépést irányozta elő, nem pedig azt, hogy újabb 5 évre EP-képviselőket választva az ország beláthatatlan időre az EU-ban maradjon.