Jövő kedden lesz a történelmi döntés a Brexit-megállapodásról

Azóta annyi történt, hogy May Brüsszelben az EU-csúcson jogi relevanciával nem bíró politikai állásfoglalást harcolt ki arról, hogy ha a brit kilépés utáni átmeneti időszakban aktiválni kell a vészhelyzeti megállapodást az északír-ír fizikai határellenőrzés elkerülésére, akkor ez a vészhelyzeti megoldás csak átmeneti lesz, azaz nem akarja az EU az "idők végezetéig beleragasztani" a vámunióba a briteket.May tegnap egy politikai magazinműsorban azt hangsúlyozta:Emellett azt is hangsúlyozta, hogy azok a képviselők, akik elutasítják az EU-val kitárgyalt Brexit-megállapodást, mondjanak jobbat, ne csak kritizáljanak. Egyúttal felhívta a figyelmet arra is, hogy ha az alsóházi képviselők ezen a voksoláson elvetik az Európai Unióval kötött egyezményt, senki nem tudja megmondani, hogy onnantól mi történne, az ország "feltérképezetlen területen" találná magát.Ezen a héten tehát a brit parlament alsóházában újra megtartják a Brexit-megállapodásról a vitát, majd jövő kedden, január 15-én kerül sorra a kulcsfontosságú szavazás. Adam Cole, az RBC vezető devizapiaci stratégiája azt mondta a Reuters-nek:hogy további garanciákat harcoljon ki Brüsszelben. Ma egyébként a junior Brexit-miniszter újra azt mondta: bízik benne, hogy átmegy az alsóházon a szavazás.A kormányzati szereplők feltehetően a szokásos kincstári optimizmus mellett azért is mondogatják azt, hogy végül átmegy majd a Brexit-megállapodás, mertés inkább egy létező, az EU-val közel két év alatt kitárgyalt megállapodásra, mint az ismeretlen további forgatókönyvekre és az esélyes gazdasági-piaci káosszal járó megállapodás nélküli kizuhanásra szavaz. Utóbbi forgatókönyv mellett egyébként (szintén) nincs meg a brit parlament alsóházának többsége.Ma egyébként az MTI tudósítása szerinta délkelet-angliai nagy kikötők környékén, arra az esetre, ha a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszeréről szóló megállapodás életbe léptetésének esetleges elmaradása komolyabb fennakadásokat okozna a nemzetközi áruszállításban.A hétfői próbán, amelyben 150 kamion vett részt, azt tesztelték, hogy az EU-val folytatott kereskedelemben esetleg hirtelen megjelenő vám- és egyéb ellenőrzések milyen torlódásokat okozhatnak a délkelet-angliai kikötők környékén, és e fennakadásokat forgalomszervezési intézkedésekkel miként lehet kezelni.