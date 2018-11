Jövőre is folytatódhat a magyar bérrobbanás!

A magyar munkaerőpiac soha nem volt még olyan feszes, mint jelenleg - írják az ING Bank elemzői, akik felhívták a figyelmet, hogy miközben a munkanélküliek száma 170 ezerre csökkent a harmadik negyedévben, addig az üres álláshelyek száma elérte az 51 ezer főt. A munkaerőhiány és a minimálbér emelése kétszámjegyű béremelkedést okozott. A Portfolio becslése szerint egyébként már 300 ezer képzett dolgozó hiányzik a magyar munkaerőpiacról.

A munkaerőért folytatott harc 2019-ben is folytatódhat, miközben a kormányzat tovább emelheti a minimálbért

Az ING felhívja a figyelmet, hogy a munkanélküliség az elmúlt időszakban érdemben már nem változott, miközben a foglalkoztatás korábbi emelkedése is megtorpant.- emelik ki az ING Bank elemzői. Mindeközben a járulékok csökkennek, ami 2019 júliusától csökkenti a vállalatokon lévő bérnyomást.A jövő évi minimálbérről még nem egyezett meg a kabinet, a munkáltatói és a munkaadói szervezetek, ugyanakkor sejthető, hogy az elmúlt két évben látott dinamikus növekedés után jövőre is érdemi növelésről döntenek.Várakozásunk szerint jövőre 9%-kal emelkednek a bérek, miközben a munkanélküliségi ráta 3,5% körül alakulhat - prognosztizálja az ING Bank. Ez a ráta már teljes foglalkoztatást tükröz - teszik hozzá.Az ING Bank elemzése szerint az infláció 3,4%-on alakul, ami a keresetek magas nominális emelkedése mellett már limitálja a reálbérek emelkedését. Az infláció emelkedése már az elmúlt hónapokban is meglátszódott a reálbérek alakulásában.