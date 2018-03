Juncker bejelentette! Amerikai óriásokat fog büntetni az EU (2.)

Juncker pénteken később bejelentette, hogy olyan nagy amerikai márkákat fog sújtani az EU vámja, mint a Harley-Davidson, a Levi's, de a listára kerülnek az amerikai whisky-k is. Jucker azt is mondta, hogy szeretne normális kapcsolatot az USA-val, de az EU nem fogja homokba dugni a fejét.

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön jelentette be, hogy a jövő héten 25 százalékos importvámot vezet be az acél, és 10 százalékot az alumínium bevitelére. Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke még csütörtökön bejelentette, hogy az Európai Unió napokon belül "határozott és arányos" választ ad.Eközben pénteken Roberto Azevedo, a Kereskedelmi Világszervezet, a WTO vezérigazgatója aggodalmának adott hangot az amerikai vámtervvel kapcsolatban. A nemzetközi szervezet vezetője szerint az amerikai lépés kereskedelmi háborúhoz vezethet, ami senkinek sem áll érdekében. Roberto Azevedo azt mondta, hogy a WTO szorosan figyelemmel követi az eseményeket.Megszólalt Oroszország is, amely az Egyesült Államok ötödik legnagyobb acélszállítója, a teljes amerikai import 8,1 százalékát fedezi.Arkagyij Dvorkovics, orosz miniszterelnök-helyettes rámutatott arra, hogy az amerikai lépés egészen biztosan károkat okoz, de hogy az pontosan mekkora lesz, majd csak azután lehet felmérni, ha részleteket is nyilvánosságra hoznak Washingtonban a vám bevezetéséről. Hozzátette: szakértők megkezdték annak a vizsgálatát, hogy miként reagáljon Moszkva.Korábbi cikkeink a témában: